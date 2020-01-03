TESK Genel Başkanı Palandöken:

E-fatura ve E-arşiv fatura sisteminin 1 Ocak'ta uygulanmaya başlamasının esnaf ve sanatkara büyük bir külfet olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "E-arşiv fatura uygulamasının bütün esnafın internet ve diğer teknolojik alt yapısı tamamlanıncaya kadar ertelenmesi gerekir. Kulağa hoş gelse de Türkiye gerçeklerinden uzak olan bu uygulama sadece esnafa ceza kesme uygulaması haline dönüşür, başka da bir işe yaramaz" dedi.



Vergi mükellefi olanlara 5 bin TL, mükellef olmayanlara 30 bin TL'nin üzerinde yapılan satışlarda faturanın elektronik ortamda düzenlenecek olmasının herkes için uygulanabilir olmadığının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zincir marketler karşısında ayakta kalma mücadelesi veren bakkal, manav, kasap gibi esnafımız, yakınındaki bir iş yerine, örneğin bir lokantaya toplu satış yapar ve 5 bin TL'nin üzerinde fatura kesmesi gerekirse bu faturayı internetten elektronik ortamda kesmesi gerekiyor. Oto sanayiinde kaporta tamircisi bir esnafın ayda bir kere gelen kaporta tamir işinden dolayı internet üzerinden fatura kesmesi gerekiyor. Vergi idaresi, her esnafın yanında bir mali müşavir çalışıyor zannediyor. Oysa esnafın çırak çalıştıracak imkanı bile yok, dahası bilgisayarı ve interneti hiç yok" şeklinde konuştu.



E-arşiv fatura uygulamasının kayıt dışı ekonomiyi artıracağını iddia eden Palandöken, "Esnafımız ilk cezayı yedikten sonra 5 bin TL'nin üzerinde fatura kesmemek için ya toplam fatura tutarını ayrı ayrı günlerde kesecek ya da hiç fatura kesmeyecek. Bu da kayıt dışılığı artıracak. Vergi idaresi, tabiri caizse Dimyat'a pirince giderken eldeki bulgurdan olacak. Halbuki defter-beyan sistemine geçmekle beraber esnafın bütün faturaları zaten elektronik ortamda kayıt altına alınıyor. Anlık olarak faturanın elektronik ortamda kesilmesinden farklı olarak 3 ayda bir esnaf odalarımızda verilen muhasebe hizmetleri sırasında bu faturalar kayda giriliyor. Bu nedenle de elektronik ortamda fatura düzenlenmesinin bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla bu uygulamaya bir an önce son verilmeli veya uygulanabilir bir sistem getirilinceye kadar ertelenmelidir. Esnafımız bu uygulamanın tek amacının kendisine ceza kesmek olduğunu düşünüyor. Bu algının yıkılması için vergi idaresi yetkililerinin küçük esnafla birebir görüşüp ondan sonra bu tür uygulamalara başlamasında fayda olduğunu düşünüyoruz" dedi. - ANKARA