TESK Genel Başkanı Palandöken:

Esnafa en çok zarar verenlerin kuralsızca açılan AVM ve zincir marketler olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın ekonomiye katkısı yadsınamaz" dedi.



Zincir market ve AVM'lerin esnafa verdikleri zarara artık dur demenin zamanının gelip geçmekte olduğunu ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafın azaldığı ya da olmadığı ekonomiden de, geleneksel yapıdan da söz edilemez. Aileleriyle birlikte 10 milyona yakın esnafımızın ekonomiye katkısı da yadsınamaz. Esnafa da en çok zarar veren ise kuralsız açılan AVM ve zincir marketler. Artık bu kuralsız açılışlara bir son verilmeli. Perakende yasası tekrar düzenlenerek esnafımız korunmalıdır" dedi.



"Zincir marketler şehre yalnızca çöplerini bırakıyor"



Mantar gibi kuralsız şekilde açılan zincir marketlerin şehre ve esnafa verdikleri zararlara değinen Palandöken, "Bir kişiye ait binlerce mağaza olamaz. Bu durum kabul edilir değil. Haksız rekabetin en büyük örneklerinden birisi zincir marketler. Adım başı yan yana her sokağa açılarak artık sayıları 36 binin üzerine çıktı. Satmadıkları ise hiçbir ürün yok. Tırnak makasından beyaz eşyaya, kıyafetten kırtasiyeye kadar onlarca esnafın işini tek bir mağaza üzerinden yapıyorlar. Üstelik tek bir merkezden açıldıkları için tek bir vergi dairesine kayıtlılar. Yani merkezleri dışındaki tüm illerde şehre yalnızca çöplerini bırakıyorlar. Kuralsız açılışlara artık bir son verilmeli. Zincirlerin açıldığı her bölgede esnafımız kendini geçindiremeyecek duruma düşüyor. Esnafın azalması geleneksel yapıyı da bozar. Bu nedenle bu gidişata artık dur denmeli" ifadelerini kullandı.



"AVM'ler esnafın ekmeğini bölerken çalışanlarını da zorluyor"



AVM'lerin esnafa zarar verdiği gibi kendi çalışanlarını da zorladığına dikkati çeken Palandöken, "Şehirlerin merkezlerinde büyük alanlar kaplayarak açılan AVM'ler, içerisinde onlarca esnaf mesleğinden dükkan barındırıyor. Yüksek kiralar ve aidatlar nedeniyle esnafın AVM içinde barınması mümkün olmadığı için AVM çevresinde de müşterisi azalıyor. Bir yandan AVM açılırken bir yandan da kapanan AVM'ler var. Bunlar da milli servetin heba olmasına neden oluyor. Öte yandan AVM'ler sık aralıklarla bir nedenle indirim kampanyasına giriyorlar. Bu kampanyalar zaten yükseltilmiş fiyatların normale indirilmesi ile oluyor. Kampanyalarla birlikte çalışanlar da hedef baskısı ile satış yapmaları konusunda mobbinge uğruyorlar. Bu haksızlıklara karşı AVM'lerin de açılışlarına bir kural getirilmeli. Haftada en az 1 gün Avrupa'da olduğu gibi tatil edilmeli ve açılış kapanış saatleri daraltılmalı" dedi. - ANKARA