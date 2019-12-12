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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Faiz indirimini piyasalar olumlu algılayacak"
6 saat önce
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Faiz indirimini piyasalar olumlu algılayacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Faiz indirimini piyasalar olumlu algılayacak" dedi.
Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın 200 baz puan indirimini olumlu olarak değerlendiren TESK Genel Başkanı Palandöken, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftalık repo faizinde 200 baz puan indirime gitti. Bu indirimi piyasalar olumlu algılayacaktır. Bu olumlu algılama kredi faizlerinin inmesi ile piyasalarda rahatlama olacak. Bu da enflasyonun düşmesi için olumlu yönde yansıyacaktır" ifadesini kullandı. - ANKARA
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