TESK Genel Başkanı Palandöken: "Faiz indirimini piyasalar olumlu algılayacak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Faiz indirimini piyasalar olumlu algılayacak' - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Faiz indirimini piyasalar olumlu algılayacak"

6 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Faiz indirimini piyasalar olumlu algılayacak" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Faiz indirimini piyasalar olumlu algılayacak" dedi.


Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası'nın 200 baz puan indirimini olumlu olarak değerlendiren TESK Genel Başkanı Palandöken, "Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftalık repo faizinde 200 baz puan indirime gitti. Bu indirimi piyasalar olumlu algılayacaktır. Bu olumlu algılama kredi faizlerinin inmesi ile piyasalarda rahatlama olacak. Bu da enflasyonun düşmesi için olumlu yönde yansıyacaktır" ifadesini kullandı. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Merkez Bankası, Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:50 Kaynak: İHA
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