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Palandöken: Elektrik ve doğal gaz faturalarında yaz- kış tarifesi uygulanmalı - Son Dakika

Palandöken: Elektrik ve doğal gaz faturalarında yaz- kış tarifesi uygulanmalı

07.11.2021 11:05

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Elektrik ve doğal gazda 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanmalı ve KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmeli" dedi.

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Elektrik ve doğal gazda 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanmalı ve KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmeli" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada, elektrik ve doğal gazın bu dönemde her zamankinden daha çok tüketildiğini söyledi.

Elektrik ve doğal gaz faturalarında vergi ve fonlara düzenleme getirilmesi gerektiğini belirten Palandöken, "En temel faturalar olan elektrik ve doğal gazda 6 ay yaz, 6 ay kış tarifesi uygulanmalı ve KDV oranı yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmeli. Yalnızca bu düzenleme bile tek başına milyonlarca kişiyi sevindirecektir. Çünkü bu faturalardaki vergi fon veya kesintilerin oranı neredeyse tüketim bedeline yaklaşacak. Öyle ki; doğal gazda KDV, elektrikte KDV, enerji fonu, TRT payı, elektrik ve doğal gaz tüketim vergisi gibi kalemlerde bedel yansıyor. Doğal gazın yüzde 18'i, elektriğin yüzde 20'si tamamen vergi ve fonlardan oluşuyor" dedi.

'VERGİ İNDİRİMİ HER KESİMİ MUTLU EDER'

KDV oranının düşürülmesiyle birlikte faturalardan birkaç kalemin alınmamasının her kesimi mutlu edeceğini belirten Palandöken "Günlük hayatımızda en çok harcamayı konuttan sonra doğal gaz, elektrik ve su faturalarına yapıyoruz. Kazancımızın dörtte birini harcadığımız bu temel faturalarda KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi ile birlikte elektrikte sanayi abonelerinde olduğu gibi TRT payının kaldırılması A'dan Z'ye her kesimi mutlu eder ve ekonomik olarak rahatlatır. Pandemi sürecinin halen devam ettiği, hijyenin her şeyden önemli olduğu ve aynı zamanda kış aylarına girdiğimiz bu dönemde bu faturaların vergi ve fon kısımlarında indirim bekliyoruz. Bu indirim kalıcı olmasa bile en azından yeni yılın ortasına kadar sürmeli" diye konuştu.

Palandöken: Elektrik ve doğal gaz faturalarında yaz- kış tarifesi uygulanmalı
Palandöken: Elektrik ve doğal gaz faturalarında yaz- kış tarifesi uygulanmalı
Palandöken: Elektrik ve doğal gaz faturalarında yaz- kış tarifesi uygulanmalı
Palandöken: Elektrik ve doğal gaz faturalarında yaz- kış tarifesi uygulanmalı

Bendevi Palandöken, Akaryakıt, Doğalgaz, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Palandöken: Elektrik ve doğal gaz faturalarında yaz- kış tarifesi uygulanmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Palandöken: Elektrik ve doğal gaz faturalarında yaz- kış tarifesi uygulanmalı - Son Dakika
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