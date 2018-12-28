TESK Genel Başkanı Palandöken: "Fiyat Artışları Vergi İndirimlerini Geri Planda Bıraktı"
1 saat önce
Ticari araçlarda KDV indiriminin 31 Aralık tarihinde sona ereceğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ticari araçlarda döviz kurlarındaki yükselişten kaynaklanan fiyat artışları nedeniyle vergi indiriminden esnaf yeterince faydalanamadı.
Ticari araçlarda KDV indiriminin 31 Aralık
tarihinde sona ereceğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Ticari araçlarda döviz kurlarındaki yükselişten kaynaklanan fiyat artışları nedeniyle vergi indiriminden esnaf yeterince faydalanamadı. Ticari araçların ÖTV'siz yenilenmesine ilişkin kanunun süresi Haziran 2019'da doluyor. KDV indirimi de 2019 Haziran ayına kadar devam etmeli" dedi.
Bir taraftan vergiden indirim yapılırken, diğer taraftan araçların fiyatlarına zam yapıldığının altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Araçların fiyatlarındaki artış, vergi indirimini geri planda bıraktı. Esnafımız vergi indiriminden yeterince faydalanamadı. Önümüzdeki aylarda döviz kurlarının daha da düşmesini bekliyoruz. Böylelikle ticari araç fiyatlarında da aşağı yönlü bir eğilim olacaktır. KDV indirimi Haziran ayına kadar uzatılırsa esnaf da bu indirimden yeterince istifade edebilir" dedi.
Ticari araçlarda KDV indiriminin tüm ticari araçları kapsadığı şeklinde açıklanmasına rağmen yapılan düzenlemede ticari otomobillerin kapsama girmediğini belirten Palandöken, "Taksi olarak kullanılan otomobiller de ticari araç olmasına rağmen bu araçlar KDV indiriminin kapsamına alınmadı. Oysa ÖTV indiriminden yararlanamayan çok sayıda taksici esnafı, hiç değilse KDV indiriminden yararlanmak için büyük bir beklenti içine girmişlerdi. KDV indiriminin otomobilleri kapsamaması taksici esnafı için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Taksilerin bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'siz yenilenmesi çok önemli bir düzenlemeydi. Ancak vergide yüzde 30-40 indirim olurken döviz kurlarının etkisiyle araç fiyatlarında yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artış oldu. Bu da beklentinin çok altında aracın yenilenebilmesine neden oldu. Bu yüzden döviz kurlarındaki düşüşün sürdüğü bu dönemde ticari araçlar için getirilen KDV indirimleri, ticari olarak kullanılan otomobilleri de kapsayacak şekilde Haziran sonuna kadar uzatılmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:13 Kaynak: İHA
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