TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda ürünlerine de taksit imkanı sağlanmalı" - Son Dakika
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Gıda ürünlerine de taksit imkanı sağlanmalı"

6 saat önce

Korona virüs salgınının tüm dünya ülkelerini etkisi altına almaya devam ettiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaşanan bu süreçte ekonominin istikrarı için ilave tedbirler alınmalı.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Korona virüs salgınının tüm dünya ülkelerini etkisi altına almaya devam ettiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yaşanan bu süreçte ekonominin istikrarı için ilave tedbirler alınmalı. En önemlisi gıda alışverişlerinde bireysel kartlara geçici bir süreliğine taksit imkanı sağlanmalı" dedi.


TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, korona virüs sürecinde ekonomik istikrarın sağlanması için alınabilecek tedbirlere ilişkin açıklamada bulundu. Bu işin en önemli ayağının toplum sağlığı olduğunu ifade eden Palandöken, "Bu zorlu mücadelenin hem sosyal hem de ekonomik boyutu büyük önem taşımaktadır. Devletimiz bu konuda kredi ödemelerinde erteleme, kısa çalışma ödeneği ve ihtiyacı olana maddi yardım gibi desteklerle ekonomik adımlar atmaktadır. Bu dönemde ekonominin sürdürülebilirliği ve istikrarı için ilave tedbirlerle ülkemizin süreci olabildiğince hasarsız atlatması sağlanabilir. Bunun içinde halkımızın evde kalma sürecinde zaruri ihtiyaçlarımızı kolay ve hızlıca sağlayan bakkal, market ve büfelerdir. Bakkallarımız, marketlerimiz mahallesindeki insanların ana ihtiyaç malzemelerine ulaşımda sorun yaşamaması ve tedarik sıkıntısı çekmemesi için hizmetine devam etmektedir. Korona sebebiyle geçirdiğimiz bu süreçte küçük esnafımızın finansman ihtiyaçları da mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bakkalların genel itibariyle mal alım sürecinde daha büyük oyuncuların finansman döngüsünde önemli rol oynayan ticari kartlar ve dolayısıyla taksitli alım süreci maalesef bulunmamaktadır. Alımlarında bu anlamda dezavantajlı olan küçük esnafımız satışında ise kimseyi zor durumda bırakmamak için gerektiğinde veresiye defteri kullanarak mağduriyetleri önleyen ve aslında finansal yükü üzerlerine alan gizli kahramanlardır" dedi.


"Mahalle bakkalının üzerindeki ekonomik baskı azaltılmalı"


Bu zorlu dönemde hem bakkal, hem marketlerin üzerindeki ekonomik baskının azaltılmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Palandöken, "Evinden çıkmayan halkımız ve bu süreçte dükkanlarını kapatan tüm esnafımız ve hane halkını rahatlatmak için geçici süreyle bireysel kartlar için de gıda harcamalarına taksitlendirme imkanı değerlendirilmelidir. Gıda sektöründe bireysel kredi kartına taksit imkanı, bu dönem özelinde ekonomide önemli ölçüde rahatlama ve ödemelerin görece yayılmasını sağlayacaktır. Bu sayede hem tüketici üzerindeki ödeme yükü hafifler hem de esnafımız ticaretine sorunsuz devam eder. Bu zor dönemde görevi başında hizmet veren, başta sağlık ve güvenlik personellerimiz olmak üzere, perakende sektöründe hizmetlerine aralıksız devam eden tüm kahramanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyor, Türkiye olarak bu süreci hep birlikte, dikkatle yöneteceğimize ve bunun da altından kalkacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 10:17 Kaynak: İHA

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