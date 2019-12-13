TESK Genel Başkanı Palandöken: "Halkın sağlığıyla oynanmasına karşıyız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Halkın sağlığıyla oynanmasına karşıyız' - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Halkın sağlığıyla oynanmasına karşıyız"

6 saat önce

Halkın sağlığıyla oynanmasına şiddetle karşı olduklarını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Taklit ve tağşiş gıda ürünleri satanlara verilecek cezaların caydırıcı seviyeye yükseltilmesi yönündeki çalışmaları destekliyoruz.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Halkın sağlığıyla oynanmasına şiddetle karşı olduklarını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Taklit ve tağşiş gıda ürünleri satanlara verilecek cezaların caydırıcı seviyeye yükseltilmesi yönündeki çalışmaları destekliyoruz. Uygulanan mevcut yaptırımlar caydırıcı olmayınca sağlıksız üretim kötü niyetli kişi ve firmalar tarafından farklı yollarla sürdürülebiliyor. Bunun önüne geçmek için idari para cezası, söz konusu ürünün toplatılması ve bu ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi gibi yaptırımlara ek olarak daha ağır yaptırımların uygulanmasına yönelik yeni çalışmalar tüketicinin sağlığını korumak adına olumlu bir gelişme. Verilen tüm cezalara rağmen çeşitli kurnazlıklarla aynı taklit ve tağşiş ürünleri satmaya devam edenlerin cezalarının artırılacak olması olumlu bir adım ve yapılması planlanan kanun değişikliğini destekliyoruz. Çünkü halkımızın sağlığı her şeyden önemli" dedi.


Gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaların kamuoyuna ifşa edilmelerine rağmen çeşitli kurnazlıklarla faaliyetlerine devam ettiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Türk esnaf ve sanatkarları olarak gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş cezaların artırılması yönünde yapılan yeni yasal düzenlemenin sonuna kadar yanındayız. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl 1 milyon 124 bin 918 adet gıda denetimi yapıldı. Bu denetimler sonucunda taklit ve tağşiş ürünleri satan firmalar kamuoyuna ifşa edildi ancak bunları kamuoyuna ifşa etme cezası tek başına yeterli değil. Markası ifşa edildiği halde farklı isimler kullanarak, çeşitli kurnazlıklarla yeniden taklit ve tağşiş faaliyetlerine devam eden çok sayıda firma var. Bu firmalar için verilen cezaların artırılması bir ihtiyaç haline geldi. Hiç kimse halkın sağlığıyla oynayarak kazanç elde etmemeli" diye konuştu.


"Sağlığımız için gıda ürünlerinin denetimi çok iyi yapılmalı"


Piyasaya sürülen ve satışı yapılan tüm ürünlerin denetimine ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve belediye ekipleri piyasadaki gıda ürünlerine yönelik denetimleri artırmalı. Özellikle çocukların ulaşabileceği ürünlerin denetimine daha fazla hassasiyet gösterilerek. yalnızca ürün içeriğine değil ambalajına da dikkat edilmeli. Piyasaya sürülen ve satılan ürünlerin çocukların yaş gruplarına uygun olup olmadığı uzmanlar tarafından incelenmeli. Tüketilen ürünlerin ambalajlarının çocuk fizyolojisine uygunluğu kontrol edilmeli. Tüketimi çocukları zorlayan ve risk taşıyan ürünlerin satışına kesinlikle izin verilmemeli. Öte yandan okul idareleri de kendi iç denetimlerini yaparak okullarda satılan gıda ürünlerinin sağlığa uygunluğunu denetlemeli" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Selçuk EYT'liler için "Emekliliğe hak kazanamayanlar" ifadesini kullandı
TAVUK DÖNER AÇIKLAMALARI NEDENİYLE PROF. DR. CANAN KARATAY'A SUÇ DUYURUSU Noterliklerde yapılacak düzenleme ile dolandırıcılıkların önüne geçilecek İlham veren gençler kapsamında ödül alan Aleyna Tilki, bakanlığın yeni yayınladığı listeden çıkartıldı

Son Dakika Haberleri
16:40 Altının kilogramı 273 bin 500 liraya geriledi - Son Dakika Ekonomi
16:38 Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:36 Malatya Ticaret Borsası - Son Dakika Ekonomi
16:29 Pegasus BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı - Son Dakika Ekonomi
16:27 Paladyum'dan yüzde 2.0 artışla yeni tarihi zirve - Son Dakika Ekonomi
16:08 Volkswagen, fabrika yatırımı için Türkiye kararını bir kez daha erteledi - Son Dakika Ekonomi
15:08 Bakan müjdeyi verdi! Hastalıktan ari işletme destek ödemeleri bugün başlıyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:47:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Halkın sağlığıyla oynanmasına karşıyız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]