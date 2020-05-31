TESK Genel Başkanı Palandöken: "Herkes kendi işini yapmalı" - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Herkes kendi işini yapmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kamu ve yerel yönetimler esnafın yapması gereken işi yapmamalı. Kısıtlı imkanları ile stopaj, tabela ve gelir vergisi ödeyen esnafımız bu rekabete maruz bırakılmamalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kamu ve yerel yönetimler esnafın yapması gereken işi yapmamalı. Kısıtlı imkanları ile stopaj, tabela ve gelir vergisi ödeyen esnafımız bu rekabete maruz bırakılmamalı" dedi.


Esnafın işinin kamu kurumları tarafından yapılmasının doğru olmadığına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Birçok yerel yönetim ve kamu kurumu, misafirhane adı ile otelcilik faaliyeti, düğün organizasyonu, meslek edindirme kurslarında el işi ürünleri, giyim eşyası üretimi yapılarak satılıyor. Bunların yanı sıra devlet imkanları ile ucuz ekmek adı altında pasta, simit, börek, et, süt, yoğurt üretim ve satışı gibi faaliyetlerde bulunuyor. Kamu ve yerel yönetimler esnafın yapması gereken işi yapmamalı. Kısıtlı imkanları ile stopaj, tabela ve gelir vergisi ödeyen esnafımız bu rekabete maruz bırakılmamalı. Çünkü kamunun görevi rekabet değil denetimdir" dedi.


"Esnafın yapması gereken faaliyetleri esnaf yapmalı"


Yerel yönetimler ile kamunun görevinin esnaf ile rekabet değil, denetim ve esnafın önünün açılarak büyüklere karşı korunması olması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "İstihdama en önemli desteği veren ve kazancı az olan esnaf ve sanatkar kesimidir. Onun için de anayasamız esnaf ve sanatkarlarımızı koruma altına almıştır. Dolayısıyla haksız rekabete karşı en çok korunması gereken kesim esnaf ve sanatkardır. Fakat anayasanın 173'üncü maddesi hiç ortada yokmuşçasına esnafa karşı faaliyetler yapan kurumlar var. Esnafın işini esnaf yapmalı. Kamu ve yerel yönetimlerin yaptığı düğün organizasyonu, misafirhane, otelcilik, ekmek, simit, pasta, börek, et, süt, yoğurt, ayakkabı, gömlek ve kemer gibi üretilen ürünlerin satışı uygun fiyata esnafımız yapmalı" diye konuştu.


"İstihdam sağlayan esnafa rakip olunmaz"


İstihdama katkı sağlayan esnaf ve sanatkarlara karşı haksız rekabet oluşturulmaması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Piyasadan ucuz ürün toplayıp, devletten işgücünü karşılayarak market, otopark, çay bahçesi, taksi işletmeciliği, tanzim satışı adı altında kooperatifler kurularak zincir mağazacılık yapılması gibi birçok konu esnafımızın ekmeğini bölüyor. Hem de bu pandemi döneminde binlerce iş yeri kapalı iken kamu kurum ve kuruluşlarının esnafımızla rekabet etmesi hiç etik değil. Çünkü kamu kurum ve kuruluşlarının görevi ticaret yapmak değil, ticaret yapan küçük esnafa destek olmaktır. Kamunun buradaki en önemli görevi haksız rekabeti ortadan kaldırmak ve gerekli denetimleri düzenli olarak yapmaktır. Esnaf rakip olunarak esnaf korunamaz. Herkes ve her kurum kendi işini yapmalı. Kısıtlı imkanları ve kıt kanaat geçimi ile vergilerini veren esnafımız bu şartlar altında rekabet edemiyor, aksine kazancı düşüyor. Bankaların kuyumcu gibi altın alıp satması, yerel yönetimlerin fırıncı gibi ekmek satması gibi birçok konu için önlem alınmalı. Esnafımıza rakip olmak yerine onun önünü açacak adımlar atılmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 09:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Herkes kendi işini yapmalı' - Son Dakika

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