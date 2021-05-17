TESK Genel Başkanı Palandöken, hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konfederasyon adına teşekkür ettiklerini bildirdi.

Palandöken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Destek paketi kapsamında, kahvehane, pastane, internet kafe gibi işletmelere 5 bin lira hibe desteği verileceğini belirten Palandöken, "Bakım onarım, tamirat, hırdavatçı gibi işletmelere ise 3 bin lira karşılıksız hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a camiamız adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.