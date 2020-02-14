TESK Genel Başkanı Palandöken: "Hiç kimse hapisteyken çek borcunu ödeyemez" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Hiç kimse hapisteyken çek borcunu ödeyemez' - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Hiç kimse hapisteyken çek borcunu ödeyemez"

13 dakika önce

Bir yılda karşılıksız çıkan çeklerin yalnızca yüzde 24'ünün geri ödenebildiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2019 yılında 542 bin 133 adet çek karşılıksız çıktı.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Bir yılda karşılıksız çıkan çeklerin yalnızca yüzde 24'ünün geri ödenebildiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2019 yılında 542 bin 133 adet çek karşılıksız çıktı. Karşılıksız çıkan çeklerin ise yalnızca yüzde 24'ü geri ödenebildi. Çeklerin karşılıksız çıkmasını önleyici yeni düzenlemeler yapılmalı. Bankalar çek hesabı açarken kişinin portföyüne dikkate almalı ve sorumluluk üstlenmelidir" dedi.


Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı ve adetinde bir önceki yıla göre azalış olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin Aralık 2019 raporuna göre, 2019 yılında karşılıksız çek adeti 2018'e göre yüzde 7.9 azalarak 542 bin 133 oldu. Karşılıksız çek tutarı ise yine 2018'e göre yüzde 7.2 azalarak 27.316 milyon TL oldu. Bir önceki yıla göre karşılıksız çek tutarı ve adedindeki azalmaya rağmen, karşılıksız işlemi yapılan 542 bin 133 çekin yüzde 26'sı, yani 130 bin 484'ü geri ödendi. Karşılıksız çekleri önlemek için yeni düzenleme yapmada geç kalınmamalı" diye konuştu.


"Müşterinin ekonomik ve sosyal durumu iyi analiz edilmeli"


Bankaların karşılıksız çekler konusunda daha hassas ve sorumlu davranması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Karşılıksız çıkan çekler zincirleme olarak tüm ticari dengeleri bozup tıkanmalara yol açıyor. Çeki veren de alan da mağdur oluyor. Bu mağduriyetlerin önlenmesi için bankalar çek hesabı açtırmak isteyen müşterinin sosyal ve ekonomik durumunu çok iyi analiz edip araştırmalı. Dükkanın açılış tarihini, ekonomik verilerine ilişkin denetimlerini iyi yapmalı. Çekin karşılıksız çıkma riskini önleyici yeni tedbirler alınmalı. Çek kullanan esnaf ve tacirler de çek konusunda çok dikkatli olmalıdır" şeklinde konuştu.


"Karşılıksız çekin cezası hapis olmamalı"


Esnafın çek borcundan dolayı hapse girmesinin haksızlık olduğunu söyleyen Palandöken, "Hiç kimse hapisteyken çek borcunu ödeyemez. Esnafımız ekonomik nedenler yüzünden ödeyemediği çek borcundan dolayı hapis cezası ile karşı karşıya kalmamalı. Çek Kanunu yeniden düzenlenerek hapis cezası kaldırılmalıdır. Çek borcunun hapis cezası verilecek kadar ağır ve yüz kızartıcı bir suç olmadığı artık kabul edilmelidir. Bu konuda yapılacak düzenlemeyi çok sayıda esnafımız ve ailesi büyük bir umutla beklemektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son anket sonuçları yayınlandı! Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki oy farkı yüzde 2,2'ye düştü
Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacak yerli otomobile koronavirus engeli Son dakika: Pakistan'da bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan'ın sözleri, masaya vurularak kesildi DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha'dan Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliği'ne ziyaret

Son Dakika Haberleri
12:13 Kerem Bursin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la aşk yaşaması hakkında konuştu
11:41 Yasin Keleş, Karfest'te sahne alacak
11:41 Ramo'da Afet olmak için kendini değiştirdi
11:41 Fatma Turgut'tan karlı pozlar!
10:03 Şarkıcı Tuğba Ekinci'den Cem Yılmaz'a sert eleştiri: Kadınlar bunun neyine gider, yüzü turşu gibi olmuş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 12:20:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Hiç kimse hapisteyken çek borcunu ödeyemez" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]