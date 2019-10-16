TESK Genel Başkanı Palandöken:

Genç işsizliğin çözümü için mesleki eğitimin önemine vurgu yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son 5 yılda ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 18,2'den yüzde 29,4'e çıktı. Genç işsizliğin, özellikle de örgün ve yaygın eğitimde olmayan işsiz gençlerin oranının azaltılması için mesleki eğitim anahtar konumundadır. Mesleki eğitime verilen önem arttıkça genç işsizlik azalırken, ekonomimiz büyüyecektir" dedi.



Son 5 yıllık verilere dayanarak genç işsizlikte artış yaşandığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Maalesef gençlerimizde işsizlik oranı her yıl artıyor. TÜİK'in Temmuz ayı verileri ile genç işsizlik oranı 2014'te yüzde 18,2, 2015'te yüzde 18,3, 2016'ta yüzde 19,8, 2017'de yüzde 21,1, 2018'de yüzde 19,9 ve 2019'da yüzde 27,1 olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl genç nüfusu oluşturan 15-24 yaş arası nüfus 13 milyondu. Yani milyonlarca gencimiz bir iş sahibi değil. Öte yandan, ne istihdamda ne de eğitimde olan gençlerimizin oranı da her geçen yıl artıyor. Aynı 5 yıllık Temmuz ayı döneminde ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 18,2'den yüzde 29,4'e yükseldi" diye konuştu.



"Mesleki eğitim ve pratik bilgi diploma notundan önemli"



Genç işsizliğin önüne geçmek için mesleki eğitimin ve pratik bilginin önemine dikkati çeken Palandöken, "Kalkınmamızda en büyük potansiyel güç olan gençlerimizin işsiz kalması ne kendilerine ne de ülkemize fayda sağlamaz. Hem genç işsizliğin azaltılması hem de ülkemizde birçok sektörün ihtiyacı olan nitelikli eleman açığını kapatmanın çözümü mesleki eğitimdir. Mesleki eğitime verilen önem arttıkça hem ekonomimiz büyüyecek hem de işsizliği azaltmış olacağız. En prestijli okullarda okumak, herkesin özendiği bölümlerden mezun olmak kadar, bir zanaat öğrenmek, mesleki ve teknik eğitim almak da önemlidir. Mesleki eğitim teoriden çok pratik bir eğitim olduğu için işe alımlarda da yalnızca okul notlarına değil gencin tecrübesi ve yetenekleri ön planda olmalı. Çünkü beceri ve yetenek, yaptığı projeler, gördüğü stajlar, diploma notundan daha çok önem arz ediyor. Vasıflı eleman diye tabir ettiğimiz durum, teori ile birlikte pratik eğitimi de almış elemandır" dedi. - ANKARA