TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülke olarak deprem kuşağında yaşadığımız gerçeğini kabullenerek daha büyük felaketler yaşanmadan önlem almakta geç kalınmamalı. Şehir planlaması yaparken deprem gerçeğini unutmamalı" dedi.



Son yaşanan Elazığ depreminin ardından daha büyük felaketleri önlemek için kentsel dönüşüm planlarını hayata geçirmede acele edilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen deprem hepimizi derinden üzdü. Geçmişte olduğu gibi bu depremde de kaybettiğimiz canların acısı hiç unutulmayacak. Ülke olarak deprem kuşağında yaşadığımız gerçeğini kabullenerek daha büyük felaketler yaşanmadan önlem almakta geç kalınmamalı. Şehir planlaması yaparken deprem gerçeğini unutmamalı ve kentsel dönüşüm planlarını hayata geçirmek için acele etmeliyiz. Kentsel dönüşüme can güvenliği gözüyle bakmalı ve insan hayatını ön planda tutmalıyız" diye



konuştu.



"Güçlendirme ve yenileme çalışmaları hızlandırılmalı"



Özellikle deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların can güvenliği için kentsel dönüşümde güçlendirme ve yenileme çalışmalarının hızlandırılması gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Deprem kuşağında yer alan ülkemizin yüzde 66'sı deprem riski olan alanlardan oluşuyor. Nüfusumuzun yüzde 71'i ise bu alanlarda ikamet ediyor. Ne yazık ki ülkemiz her an yeni bir deprem riski altında. Deprem riskiyle başa çıkabilmek için kentsel dönüşüm planlarını hayata geçirmede kararlı ve acele edilmeli. Ülkemizde şu an acil ve öncelikli dönüştürülmesi gereken 6.7 milyon konut bulunuyor. Bu konutların 1.5 milyonunun 5 yıl içerisinde dönüştürülmesi planlanıyor. Oysa bu zaman çok uzun ve sayı yeterli değil. Kentsel dönüşüm çalışmaları ivedilikle tamamlanmalı. Kentsel dönüşüme rant gözüyle değil can güvenliği gözüyle bakılmalı. Özellikle birinci derecede deprem bölgesi olan yerlerin kentsel dönüşümüne öncelik verilmeli. Bunun yanı sıra güçlendirme ve yenileme planları ile bazı yapılar da yıkılmadan depreme dayanıklı hale getirilmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA