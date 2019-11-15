TESK Genel Başkanı Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, " Aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış döneminde gelen toplam turist sayısı, yazın yalnızca temmuz ayında gelen turist sayısından az. Halbuki ülkemiz turizmde dört mevsimde de aynı sayılarda turist ağırlayacak kapasite ve güzellikte. Hem kış turizminin yaz turizmindeki kadar dolu ve verimli geçmesi hem de kışın yaza göre istihdamda yaşanan gerilemenin önüne geçmek için reklam ve tanıtımlar artırılarak ülkemizin kış turizmi potansiyeli iyi değerlendirilmeli. Aynı zamanda kongre turizminin de kış ayları ağırlıklı yapılması kışın istihdamı artıracak hamleler olacaktır" dedi.



Kışın gelen turist sayısının yazın 1 ayda gelen turist sayısından az olduğuna dikkati çeken Bendevi Palandöken, "2017 yılı Ocak, Şubat ve Aralık aylarında ülkemize toplam 4,9 milyon turist gelirken, Temmuz ayında 5,8 milyon turist gelmişti. 2018 yılının aynı kış döneminde 6,2 milyon turist gelirken yine Temmuz ayında 6,5 milyon turist gelmişti. Yani yılın en çok turistinin geldiği temmuz ayı tek başına 3 aylık kış döneminden daha fazla turist çekiyor. Oysaki ülkemiz dört mevsimde de yüksek sayılarda turist çekebilecek kapasite ve güzel kaynaklara sahip. Yazın kıyı kesimler ne kadar verimli ise kışın da birçok seçeneğimiz var. Kaplıcalar, kayak merkezleri gibi turist çeken merkezlerin kapasitesi ve cazibesi daha da artırılmalı. Çünkü kışın da, turizmin yaz kadar bereketli geçmesinin önünde hiçbir engel yok" diye konuştu.



"Kışın daralan istihdam reklam ve tanıtımlarla artırılmalı"



Reklam ve tanıtımların cazibe artırmak ve turist çekmek için en önemli kriter olduğunun altını çizen Palandöken, "Aralık, ocak, şubat dönemi olan kış aylarında mevsimsel olarak işsizlik artıyor, istihdam daralıyor. Bunun önüne geçmek için tesislerin ve kaynakların daha çok kişiye ulaşması, kapasitesinin artırılması kadar önemli. Kayak merkezlerinin, termal kaynakların olduğu kaplıca ve turistik yerlerin, hem sağlık açısından hem de turistik açıdan cazibe merkezleri olduğunu tanıtım ve reklamlar ile göstermeliyiz. 2023 turizm hedeflerine ulaşmak için anahtar nokta bilinilirliği artırmaktır. Çünkü çok reklam ve tanıtım, o kadar çok insan çeker ve bu da tesislerin her daim iş yapması yani işsizliğin de kışın artmaması anlamına gelir. Öte yandan kongre turizmi kapsamında gerçekleşen organizasyonların kış ayları ağırlıklı yapılması da kışın yaşanan istihdam azalması sorununu büyük oranda çözecektir" dedi. - ANKARA