TESK Genel Başkanı Palandöken: "Korsan taşımacılığa asla geçit verilmemeli" - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Korsan taşımacılığa asla geçit verilmemeli"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son dönemde pandemi ile birlikte yeniden artış gösteren korsan yolcu taşımacılığında özel araç sahipleri apartman ve sitelere broşürler dağıtarak dolmuşçu, taksici ve halk otobüsçü esnafımızın kazançlarına göz dikiyorlar.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Son dönemde pandemi ile birlikte yeniden artış gösteren korsan yolcu taşımacılığında özel araç sahipleri apartman ve sitelere broşürler dağıtarak dolmuşçu, taksici ve halk otobüsçü esnafımızın kazançlarına göz dikiyorlar. Denetimler artırılarak korsan taşımacılığa geçit verilmemeli" dedi.

Denetimlerin artırılarak korsan taşımacılığın bitirilmesi gerektiğinin altını özenle çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Şehir içinde korsan olarak çalışarak haksız kazanç elde eden ve vergisiz kazanca karşı mutlaka denetimler artırılmalıdır. Belgesiz ve izinsiz şekilde yolcu taşıyarak şoför esnafının ekmeğine göz diken çok fazla korsan taşımacı var. Kimisi servisçilik, kimisi de taksicilik yaparak, kayıtlı ve vergisini veren ve son dönemde oldukça çok şartlarda ayakta durmaya çalışan esnafımızın ekmeğini bölüyor. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde pandemi döneminde korsan taşımacılıkta yaşanan bu artışın önüne geçilmelidir" diye konuştu.

Artan maliyetler, ayrıca pandemi gibi önemli ve zor bir süreç nedeniyle zorlanan şoför esnafının kazancını düşüren en önemli sorunlardan birisinin korsan taşımacılık olduğunun altını çizen Palandöken, "Son dönemde pandemi nedeniyle toplu taşıma ile işe gitmek istemeyenler özel şahıslara ait araçlara belirli miktarlarda ücret ödeyerek işlerine gidip geliyorlar. Öyle ki toplu taşıma ile değil de özel araçları ile işe gidip gelenler ve aynı iş yerinde çalışanlar araç sahibine gidiş geliş için beli bir ücret ödeyerek araçlar ile seyahat ediyor. Bir kesim de var ki taksimetresiz olarak bir taksi gibi çalışıyorlar. Apartman ve sitelerin posta kutularına broşürler dağıtarak müşteri topluyorlar. Taşımacı esnafımız bu haksız rekabete karşı korunmalı. Bunun için ise denetimlerin artırılarak vergisiz haksız kazanç elde edenlerin önü mutlaka kesilmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Apartman, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Korsan taşımacılığa asla geçit verilmemeli' - Son Dakika Ekonomi

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