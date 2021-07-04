TESK Başkanı Palandöken: "Kör veya kalitesiz bıçağın hem hayvana eziyet hem de cebimize israf olduğu unutulmamalı" - Son Dakika

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bıçakların kör veya kalitesiz olması nedeniyle kurban derilerinin ziyan olduğunu hatırlatarak, "Kör veya kalitesiz bıçağın hem hayvana eziyet hem de cebimize israf olduğu unutulmamalı" dedi.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı'nın yaklaşması vesilesiyle vatandaşlara kurban kesiminde tavsiyelerde bulundu. Palandöken Türkiye'de her yıl 1 milyon civarında büyükbaş, 3 milyon civarında ise küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak kesildiğini belirterek, "Dolayısıyla bunların heba edilmemesi, ekonomiye kazandırılması çok önemli. Aynı zamanda dini açıdan da heba olmaması, israf edilmemesi açısından deri konusu mühim. Bu derilerin verimli kullanılmasında en önemli nokta bilen birinin kesmesi ve bıçak seçimi. Kurbanını kendisi kesecek olan vatandaşlarımız Uzak Doğu ülkelerinden gelen kalitesiz ve ucuz ya da kör bıçakları asla tercih etmemeli. Kesim işini kendisi yapmayacak olanlar da sahte kesim yapanlara değil doğrudan kasap esnafımıza gitmeli" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA