TESK Genel Başkanı Palandöken 'market tedbirleri' konulu genelgeyi değerlendirdi - Son Dakika

ANKARA (İHA) – Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'market tedbirleri' konulu genelgeyi değerlendirerek, "Tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların yeniden belirlenmesi esnaf ve sanatkarımız adına sevindirici bir karar oldu" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine 'market tedbirleri' konulu gönderdiği genelgeyi olumlu bulduklarını ve bu genelge ile fırsatçılığın ortadan kalktığını belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, "Tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usul ve esasların yeniden belirlenmesi esnaf ve sanatkarımız adına sevindirici bir karar oldu. Yeni alınan karar ile temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin dışında başka bir ürün satılamayacak. Sadece vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuru yemişçi ve tatlıcılar tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Zincir ve süpermarketler pazar günleri kapalı olacak ve açık oldukları süre içerisinde satışları temel gıda ve temizlik ürünleri ile sınırlı olacak" açıklamalarında bulundu.

"İnternet satışları da yasaklanmalı"

Tam kapanma sürecinde adeta fırsatçılık yapıldığını ve talepleri üzerine İçişleri Bakanlığının yeni bir genelge ile yaşanan haksızlığa son verdiğinin altını çizen Başkan Palandöken, "Yapılan yeni düzenleme ile haksız bir uygulama ortadan kalktı. Buna paralel olarak aynı uygulama internet satışlarında yaşanmaktadır. Marketlerde bazı ürün gruplarının satışını yasaklanması yalnızca fiziksel alışveriş için geçerli fakat internetten satışlar devam edecek. İnternette de gıda ve temizlik ürünleri dışında ürün grubu satışı yasaklanmalı. Bu konuda bulunduğumuz taleplerin takipçisi olacağız. Taleplerimizin dikkate alınarak haksız rekabetin ortadan kalkmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'a ve emeği geçen herkese esnafımız adına teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA