TESK Genel Başkanı Palandöken: "Motorine zammı kimse aklından geçirmemeli"

Motorine zam yapılacağı şeklinde söylentilerin yoğunlaştığına dikkat çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Motorine zammı kimse aklından geçirmemeli" dedi.



Faizlerin düşmesi ve dolar kurunun 5.85 TL'nin altına düşerek 5.70-5.72 dolar seviyesinde seyrettiğini ve motorine zam yapılacağı şeklinde söylentilerin yoğunlaştığına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Bankaların ve Merkez Bankasının faizleri düşürmesi, dolar kuru 5.70'lerde seyrediyor. Yani nerede ise 15 kuruşa yakın bir düşüş seyretti. Motorine en son zam geldiği zaman petrolün uluslararası fiyatı da 63-64 dolar seviyesinde idi. Şu anda zam için bir gerekçe göremiyoruz. Aksine havaların soğuması ile birlikte özellikle doğal gaz ve elektrik fiyatlarında indirime gidilmesini bekliyoruz" dedi.



Önemli kalemlerde indirime gidilmesinin piyasaları rahatlatacağını belirten Palandöken, "Merkez Bankasının son 2 ayda iki kez faizleri düşürme kararının piyasaları olumlu etkileyeceğini belirtmiştik. Bankalar da aynı şekilde faizlerde indirime gitti. Bununla birlikte doların da düşük seviyelerde seyretmesi, Brent petrolün varil fiyatının şu anki yükselmesini geçici olarak görmekteyiz. Kısa süre içerisinde Brent petrolün varil fiyatının yeniden 60 dolar seviyesine düşeceğini unutmamalıyız. Bu gelişmeleri lehimize kullanarak biz de bazı önemli kalemlerde indirime gitmeliyiz. 20 Ağustos'tan bu yana benzine 22 kuruş, motorine 28 kuruş, LPG'ye ise 8 kuruş zam yapıldı. Yeni bir zammı piyasalar kaldıramaz. Halkımızın ve esnafımızın beklediği faiz indiriminden sonra motorin, benzin, elektrik ve doğal gaza da indirim yapılmalı. Çünkü zincirleme olarak birçok sektörü etkileyen akaryakıta zam gelmesi vatandaşımızı da, piyasaları rahatlatır. En önemlisi enflasyonu iyice aşağı çeker" diye konuştu.



"Vatandaşlarımıza indirim haberleri müjdesi verilmeli"



Kış aylarına girildiği bu dönemde vatandaşların indirim haberleri beklediğine dikkati çeken Palandöken, "Havaların soğumaya başlaması ve kış aylarının yaklaşmasıyla elektrik ve doğal gaza da indirim gelmesi de önemli. Vatandaşlarımızın bu kalemlerdeki indirime çok ihtiyacı var. Doğal gaza hem 1 Ağustos'ta hem de 31 Ağustos'ta yüzde 14,9 zam gelmesiyle 1 ayda toplam gelen zam oranı yüzde 32 oldu. Bununla birlikte 1 Temmuz'da yüzde 14,9 zam da elektriğe geldi. Maaşlar yüzde 4 artarken bu zamlar vatandaşların gelirini eriterek ekonomimizi de olumsuz etkiliyor. En çok kullanılan ve şart olan elektrik ile doğal gazda küresel piyasalar da düşünülerek indirime gidilmeli" dedi. - ANKARA