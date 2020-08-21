TESK Genel Başkanı Palandöken: "Onlarca vatandaşımızı kör eden, hatta canına mal olan kaçak alkole... - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Onlarca vatandaşımızı kör eden, hatta canına mal olan kaçak alkole...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Onlarca vatandaşımızı kör eden, hatta canına mal olan bu kaçak alkole karşı herkesin tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Onlarca vatandaşımızı kör eden, hatta canına mal olan bu kaçak alkole karşı herkesin tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte alkollü içkilerin üretimi ve satılmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bandrolüne kadar birebir sahte içki yapıldığını vurgulayan Palandöken, "Uzun yıllardır ülkemizde maalesef kaçak veya sahte diye tabir ettiğimiz merdivenaltı alkol üretimi mevcut. Bu üretimin artmasında ÖTV artışlarının da önemli derecede etkisi oluyor. Bu yıl ÖTV zammı yapılmamasına rağmen hedeflenen ÖTV gelirlerinin yüzde 25'ine ilk 4 ayda ulaşıldı. Örneğin geçtiğimiz yıl bu zamlar yapıldığında hedefin yüzde 100'üne ulaşılamamıştı. Dolayısıyla kaçağa yönelimin azalmasına dair atılacak adımların başında bu zamdan en azından pandemi süreci bitene kadar vazgeçilmesi gerekiyor. Bununla birlikte bazı büyük mekanlarda da bu merdivenaltı üretim olan ürünlerden servis edilebiliyor. Öyle ki bandrollü halde birebir sahtesi yapılıyor. Onlarca vatandaşımızı kör eden, hatta canına mal olan bu kaçak alkole herkesin tedbirli ve dikkatli olması gerekiyor. Gidilen büyük mekanlarda, çevremizde, internette her yerde bandrollü devlet kontrolünde olan ürünler tercih edilmeli. Hatta bandrollü ise bile yakından kontrol edilmeli" ifadelerini kullandı.

"Etil alkole ulaşmanın yolları zorlaştırılmalı"

Pandemi dolayısıyla dezenfektan yapımı sebebini öne sürerek etil alkol ile kaçak içki yapıldığını hatırlatan Palandöken, "Etil alkolün üretim ve ithalatı geçtiğimiz yıla kadar son 6 yılda tam üç katına çıktı. Ev yapımı bu kaçak içki yapanların temin ettiği etil alkole ulaşmak bu kadar kolay olmamalı. Pandemi nedeniyle dezenfektan yapımı öne sürülerek etil alkol satışlarında rekor artış oldu fakat devlet izni olmadan rahatlıkla satın alınmasının önüne geçilmeli. Geçtiğimiz yıl ilk 8 aylık dönemde 267 bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Bizlere düşen görev ise öncelikle bu kaçak alkole yönelmemek, yönelen veya üretenleri polise bildirmek. Çünkü bu hem can sağlığı olarak hem de devlete vergi kazancı olarak geri dönecektir. Kaçağa yönelim ile 2,5 milyar lira vergi kaybına uğrayanın devletimiz olduğu unutulmamalıdır" dedi. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 11:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Onlarca vatandaşımızı kör eden, hatta canına mal olan kaçak alkole... - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Beşiktaş'ta yol çöktü! Yoldan geçen araç çukura düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı 112 yaşındaki Güllü nineden Erdoğan sevgisi Türkiye saat 15'e kilitlenmişken İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan heyecanlandıran Erdoğan paylaşımları geldi Kızının düğünü için barışan eşinin canına kıymıştı: Bilerek ve isteyerek öldürdüm Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü Cihangir'de 3 temel trafik kuralını ihlal eden motosikletlinin yayayı metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Kötü kokular mahalleyi harekete geçirdi! Ekiplerin girdiği evde çıplak cansız beden bulundu Pazardaki maskesiz esnaflardan biri kamerayı görünce parayı maske olarak kullandı
Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor Barcelona'nın yeni çalıştırıcısı Koeman, Suarez'in yerine Memphis Depay'ı düşünüyor         
09:43
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi         
09:39
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu         
09:21
Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi Zonguldak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi         
09:02
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu Şarkıcı Yusuf Güney, kadını gözaltına alırken darp ettiği için görevden uzaklaştırılan polis memurlarına destek oldu         
08:54
Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek Son Dakika: Depremden etkilenen Elazığ ve Malatya'da elektrik ve doğal gaz faturaları 3 ay ertelenecek         
08:39
Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi Gaziantepli kebapçı, fıstıkla eti buluşturup yeni bir kebap geliştirdi         
08:36
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti         
08:31
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü         
08:23
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı         
08:15
MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'nin ilk MasterClass oyununu kazanan yarışmacı belli oldu         
07:31
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi         
06:21
Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi Kadın doktorun hayatını cehenneme çevirmişti! 7 yıldır süren tehdit ve şantajın cezası kesildi         
04:54
ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı ABD polisinin ölümüne neden olduğu siyahi Müslümana söylediği skandal sözler ortaya çıktı         
03:29
Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış Bursa'da yakalanan canlı bombanın planı polis merkezini patlatmakmış         
00:44
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı         
23:28
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi         
23:23
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev         
21:08
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım         
20:25
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı         
19:25
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı         
15:35
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı         
14:59
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı Boşandığı eşine küfürler yağdırıp tehdit eden kocanın görüntüleri ortaya çıktı         
14:44
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 11:41:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Onlarca vatandaşımızı kör eden, hatta canına mal olan kaçak alkole... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei