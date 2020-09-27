TESK Genel Başkanı Palandöken: "Online gıda alışverişlerine dikkat" - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Online gıda alışverişlerine dikkat"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüs salgınıyla birlikte karantinada olan ya da evden çıkmak istemeyen vatandaşların en çok başvurduğu online gıda alışverişlerinde ne yazık ki çok sayıda mağduriyet yaşanıyor.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Korona virüs salgınıyla birlikte karantinada olan ya da evden çıkmak istemeyen vatandaşların en çok başvurduğu online gıda alışverişlerinde ne yazık ki çok sayıda mağduriyet yaşanıyor. Özellikle son zamanlarda artan yoğunluk sebebiyle eksik, hatalı ya da tarihi geçmiş ürünler gönderilebiliyor. Online gıda alışverişi yapan vatandaşlarımız uygulamaları kullanırken daha dikkatli olmalı" dedi.

Korona virüs pandemisi döneminde artan online gıda alışverişlerine karşı vatandaşlara uyarıda bulunan TESK Genel Başkanı Palandöken, pandemide artan talep ve yaşanan yoğunluk sebebiyle online gıda alışverişlerinde eksik, hatalı ve bozuk ürünlerin gönderildiğine dikkati çekti. Palandöken, "Korona virüs salgınıyla birlikte karantinada olan ya da evden çıkmak istemeyen vatandaşların en çok başvurduğu online gıda alışverişlerinde ne yazık ki çok sayıda mağduriyet yaşanıyor. Özellikle son zamanlarda artan yoğunluk sebebiyle eksik, hatalı ya da tarihi geçmiş ürünler gönderilebiliyor. Online gıda alışverişi yapan vatandaşlarımız uygulamaları kullanırken daha dikkatli olmalı. Verilen siparişler, seçilen ürün ve markalar, fatura gibi dokumanlar dikkatli bir şekilde incelenmeli" değerlendirmelerinde bulundu.

Türkiye ve dünyada görülen korona virüs salgını dolayısıyla online gıda alışverişlerinde büyük bir artış yaşandığına vurgu yapan Palandöken, "Öyle ki bu yılın ilk yarısında online market pazarı yüzde 434 büyüyerek, 1.8 milyar liraya ulaştı. Son günlerde ise vaka sayılarındaki artışla birlikte evde karantinaya alınan vatandaşların sayısı da artınca online gıda alışverişlerinde birçok aksaklık yaşanıyor. Sipariş verirken seçilen ürünlerin yerine benzer ya da farklı ürünler, seçilen markanın dışında daha pahalı ya da daha ucuz markalar, bozulmuş, ya da tarihi geçmiş ürünler gönderilebiliyor. Hatta sipariş listesindeki bazı ürünler ücreti ödendiği halde stokta tükendiği gerekçesiyle gönderilmiyor. Stokta tükenen ürünlerin yerine, sipariş listesindeki diğer ürünlerin miktarlarında değişiklik yapılarak faturaya yansıtılıyor" diye konuştu.

Özellikle taze sebze ve meyve ile şarküteri ürünlerinin taşınırken iyi korunmadığı için bozuk gönderildiğini ifade eden Palandöken, "Büyükşehirlerdeki talep artışı, havaların sıcak gitmesi ve taşıma esnasındaki şartlar nedeniyle özellikle taze sebze ve meyve ile şarküteri ürünleri vatandaşa ulaştığında tazeliğini çoktan kaybetmiş oluyor. Hatta birçok ürün bozuk ya da ambalajı açılmış bir şekilde vatandaşın eline geçiyor. Öte yandan elde kalan ve tarihi geçmiş ürünlerin gönderildiğine dair de çok sayıda şikayet var. Virüsten korunmak için evden çıkmadan alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımız bozuk ve tarihi geçmiş ürünler yüzünden sağlığından olmamalı. Online alışveriş yapan vatandaşlarımız ürünlerin ambalajını, son kullanma tarihini mutlaka kontrol etmeli. Vatandaşın istediği ürün yerine muadil ürün göndermek bu dönemde moda oldu. Bu da işini kuralına uygun yapan firmaları olumsuz etkiliyor. Gerekli durumlarda tüketici haklarına başvurmaktan çekinilmemeli. Güvenilir ve bilinir sitelerden alışveriş yapılmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

TESK Genel Başkanı Palandöken: Online gıda alışverişlerine dikkat

Bendevi Palandöken, Palandöken, Türkiye, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Online gıda alışverişlerine dikkat' - Son Dakika Ekonomi

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