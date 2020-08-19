TESK Genel Başkanı Palandöken: "Pandemide okul alışverişlerine dikkat"

Bu yıl korona virüs salgını nedeniyle ara verilen eğitim-öğretimin 21 Eylül itibarıyla başlaması ile birlikte öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının kırtasiyeci esnafından alınması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Okulların açılmasına kısa bir zaman kala ülke genelindeki 20 milyon öğrenci ile velilerde okul telaşı şimdiden başladı. Ancak bu yıl pandemide okul alışverişi yaparken her zamankinden daha dikkatli olunmalı. Öğrencilerin eğitimi için gerekli olan kitap, defter, kalem, silgi gibi her türlü kırtasiye malzemesinin hijyenik ve kaliteli olmasına özen gösterilmeli. Sezonluk olarak Uzak Doğu ülkelerinden getirdikleri kırtasiye ve okul kıyafeti satışı yapan, çocuklarımızın sağlığını hiçe sayıp sadece kendi cep ve kazançlarını düşünen fırsatçıların ekmeğine yağ sürülmemeli" dedi.

Pandemi dönemindeki okul alışverişlerinde sağlığı tehdit eden kırtasiye malzemelerine karşı vatandaşlara uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2020-2021 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir zaman kala okul alışverişleri hız kazanıyor. Okul kıyafetleri, çanta, ayakkabı gibi ürünlerin yanı sıra kırtasiye malzemeleri de okul alışverişlerinin olmazsa olmazı. Her yıl ortalama 15 milyar TL'lik kırtasiye alışverişi yapılıyor. Bu yıl uzaktan eğitim yapılan dönemlerde bile öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçları hız kesmedi. Özellikle ilkokul çağındaki öğrencilerimiz ödevlerini evden yaparken kırtasiye malzemelerini kullanmaya devam etti. Şimdi yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye alışverişleri yoğunlaşacak. Ancak öğrencilerin sürekli temas halinde olduğu bu malzemelerin kaliteli ve sağlıklı olmasına her zamankinden daha çok dikkat edilmeli. En güvenli malzemeler sezonluk satıcılarda değil mahallenin kırtasiyeci esnafında bulunur" diye konuştu.

"Malzemenin albenisine değil içeriğine dikkat"

Merdiven altı kalitesiz ve ucuz kırtasiye ürünlerinin öğrencilerin sağlığını tehlikeye attığını ifade eden Palandöken, "Markası ve nerede üretildiği belli olmayan, CE ve TSE damgası olmayan birçok ürün maalesef okulların açılmasına kısa zaman kala piyasada daha çok görülüyor. Geleceğimizin mimarı olan öğrencilerimiz eğitim alırken sağlıklarından olmamalı. Rengarenk ve süslü kırtasiye malzemelerinin dış görünüşüne aldanılmamalı. Alınacak kırtasiye malzemelerinin içeriğine çok dikkat edilmeli. İnternet üzerinden yapılan reklamlara ve yollarda eğreti tezgahlarda sezonluk olarak satılan albenili kırtasiye malzemelerinden uzak durulmalı. Tüm kırtasiye malzemelerinde yer alan logolarda 'CE' belgesi mutlaka olmalı, sağlığa zararlı madde içermez kaşesi bulunmalıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA