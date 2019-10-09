TESK Genel Başkanı Palandöken:

Kredi kartı ile yapılan satışlarda esnaftan kesilen kredi kartı komisyon oranının düşürülmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımızın kredi kartı ile yaptığı satışlarda iş yerinin cirosuna ve satışın vadesine göre değişen oranlarda bankadan bankaya farklılık gösteren kredi kartı komisyon kesintisi yapılıyor. Bu da özellikle küçük esnaf ve sanatkarlarımızın omzuna büyük bir yük bindiriyor. Ayakta kalma mücadelesi veren esnafımız yüksek kredi kartı komisyon kesintisini kaldıracak durumda değil. Kredi kartı kullanımı her geçen gün artarken esnafımızın da çağa ayak uydurabilmesi için komisyon oranlarının düşürülmesi şart" dedi.



Kredi kartı komisyonları ile esnaf ve sanatkarların kazancına ortak olunduğunu söyleyen Türkiye Esnaf v Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Günümüzde kredi kartı kullanımı her geçen gün artış gösteriyor. BKM verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında kredi kartları ile nakit çekim haricinde 384 milyon 630 bin 37 liralık alışveriş yapıldı. Bankalar bu alışverişlerden kestikleri komisyon oranları ile esnafımızın kazancına ortak oluyor. Kredi kartı ile satış yapan esnafımız parasını ertesi gün almak istediğinde yüzde 3 ile 5 arasında değişen oranlarda kesinti yapılıyor. Satış yaptıktan sonra 20-30 gün beklemeyi göze alırsa o zaman komisyon oranları düşüyor. Ancak peşin ödeme yapan ve onlarca kalemde maliyeti olan esnafımız yaptığı satışın karşılığını bir an önce almak istiyor. Vade arttıkça komisyon oranı arttığı için esnafımız sıkıntıya giriyor. Alacağın bir ay sonra ödenmesi çözüm değil. Veresiye defterinde olan risk kredi kartında yok. Bu yüzden bankalar komisyon oranlarında daha esnek olmalı" diye konuştu.



"İş yapamayan esnaf ürün fiyatlarını artıramaz"



Birçok büyük mağaza tarafından kredi kartı komisyon oranlarının ürün fiyatlarına yansıdığını dile getiren Palandöken, "Büyük mağazalar ürün fiyatlarına kredi kartı komisyon oranlarının maliyetini ekleyip etikete yansıtabiliyor. Bir kazağın üzerine tek çekim ya da taksitli çekim olmak üzere değişen iki fiyatlı etiket yapıştırılıyor. Oysa esnafımız zaten iş yapamazken bir de bu maliyeti ürün fiyatlarına eklerse vatandaştan tepki alır. İş yapamayan esnaf ürün fiyatlarını artıramaz. Günümüz şartlarında esnafın kredi kartı satışlarını iptal edip sadece nakit çalışma gibi bir lüksü de yok. Esnafın kredi kartından soyutlanması çağ dışı olur. Vatandaşlar kart kullanmayacağı ya da taksit yaptırmayacağı ürünü almaktan vazgeçer. Bu da esnafımızın işlerinin iyice kötüye gitmesi demektir. Küçük esnafa kredi kartı komisyon oranlarında acilen bir kolaylık getirilmeli" şeklinde konuştu. - ANKARA