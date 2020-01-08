TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sağlıktan yararlanma süresinin uzatılması sevindirici" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Sağlıktan yararlanma süresinin uzatılması sevindirici' - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sağlıktan yararlanma süresinin uzatılması sevindirici"

7 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sağlıktan yararlanma süresinin uzatılmasının sevindirici olduğunu belirtti.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sağlıktan yararlanma süresinin uzatılmasının sevindirici olduğunu belirtti.


Genel Sağlık Sigorta prim borcu olan vatandaşların ve esnafın sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilme süresinin uzatılmasının sevindirici olduğunu belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Prim borçlarını ödeyemeyen Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve Bağ-Kur'lu vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla sağlık prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilmesi için verilen sürenin 1 yıl daha uzatılmasını talep etmiştik. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla GSS prim borcu bulunan kapsam dahilindeki vatandaşların 2020 yılı sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden ücretsiz


sağlık hizmeti alabileceği müjdesi geldi. Uygulamanın bir yıl daha uzatılması, yaklaşık 5 milyon vatandaşımız ile sağlık prim borcunu ödeyemeyen esnafımız adına sevindirici bir karar oldu. Bu alınan karar ile esnafımız rahat bir nefes alacak. Esnaf ve sanatkarlar camiamız adına bu olumlu karar için emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - ANKARA

Bendevi Palandöken, prim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

GSS prim borcu olanlara sağlık hizmeti sürecek
Bakan Selçuk: GSS ve Bağ-Kur prim borçluları sağlık hizmeti almaya devam edecek TOGG, yerli arabanın tasarım sürecini anlatan bir video paylaştı Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar

Son Dakika Haberleri
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:38 Borsada en çok değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada endekslerin değişimi - Son Dakika Ekonomi
18:36 Borsada işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi
16:30 Uzmanlar uyardı: İran Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa petrol fiyatları 100 dolara fırlar - Son Dakika Ekonomi
16:05 Dükkanına astığı yazı ile öğrenciler için bedava yemek kampanyası başlattı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 19:00:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sağlıktan yararlanma süresinin uzatılması sevindirici" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]