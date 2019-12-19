TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sigarada siyah paket uygulaması başladı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Sigarada siyah paket uygulaması başladı' - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sigarada siyah paket uygulaması başladı"

6 saat önce

Siyah paketli sigara uygulamasının başladığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sigara ve tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulaması 5 Aralık 2019 itibarıyla başladı.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Siyah paketli sigara uygulamasının başladığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sigara ve tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulaması 5 Aralık 2019 itibarıyla başladı. Artık eski paketlerde üretim yapılmayacak. Bu nedenle büfe, bakkal ve bayi esnafımız kısa süre içinde sigara satışlarında öncelikle mevcut paketlerin satışlarını yapmalı" dedi.


Yeni düzenlemede sigara paketleri üzerindeki değişiklikler hakkında bilgi veren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sigara ve tütün mamulleri paketlerinde marka, ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi kaldırıldı. Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindeki resimli sağlık uyarıları alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkarıldı. Resimli sağlık uyarıları içerisinde yer alan 'Alo 171 Sigara Bırakma Hattı' mesajı olacak. Sigara içmek öldürür-hemen bırakın' genel uyarısı ile 'Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70'ten fazla madde içerir' bilgi mesajı bulunacak. Paketler üzerinde bulunan '18 yaşını doldurmayanlara satılamaz' şeklindeki uyarı, '18 yaşını doldurmayanlara satışın cezası hapistir' şeklinde değiştirildi" dedi.


"Öncelikle mevcut paketlerin satışları yapılmalı"


Mevcut paketlerin tüketiminin öncelikli olduğunu da hatırlatan Palandöken, "5 Ocak'a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek. 5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak. Büfe, bakkal, bayii esnafımız öncelikli olarak ellerinde bulunan eski paketli sigaraların tüketimini yapmalı" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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