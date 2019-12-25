TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sigortasız 7,6, kaskosuz 18,4 milyon araç var" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Sigortasız 7,6, kaskosuz 18,4 milyon araç var' - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Sigortasız 7,6, kaskosuz 18,4 milyon araç var"

6 saat önce

Sigortasız ve kaskosuz araç sayısının çok yüksek olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde Ekim ayı sonu itibarı ile 23,1 milyon aracın 7,6 milyonu sigortasız, 18,4 milyonu ise kaskosuz. Her yıl 500 bin ile 1 milyon arası araç kazaya karışıyor.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Sigortasız ve kaskosuz araç sayısının çok yüksek olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ülkemizde Ekim ayı sonu itibarı ile 23,1 milyon aracın 7,6 milyonu sigortasız, 18,4 milyonu ise kaskosuz. Her yıl 500 bin ile 1 milyon arası araç kazaya karışıyor. Dolayısıyla trafikte sigortalı ve kaskolu araç sayısını artıracak hamleler yapılmalı. Sigorta şirketleri paket indirimler ile araç sahiplerine teşvik indirimi getirmeli" dedi.


Trafikte tehlike arz eden durumları ortadan kaldırmak için sigorta şirketlerinin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Trafikte kazaya karışan araçlar hepimiz için tehdit oluşturuyor. Bazen suçlu yere, bazen hiç farkında olmadan kazaya karışabiliyoruz. Her ay 30 binin üzerinde, her yıl 500 bin ile 1 milyon arasında trafik kazası yaşanıyor. Dolayısıyla trafikte sigorta ve kaskonun olmanın önemi büyük. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre geçtiğimiz yıl Ekim ayı sonundan bu yıl Ekim ayı sonuna kadar sigortalı araç sayısı yüzde 3 artarken, kaskolu araç sayısı yüzde 3 azaldı. Geçtiğimiz yıldan bu yıla da hem sigorta hem kasko fiyatlarında yüksek oranlarda artış gerçekleşti. Trafikte herkes için tehdit oluşturan sigortasız ve kaskosuz araçların bu durumunu ortadan kaldırmak için sigorta şirketleri elini taşın altına koyarak fiyatlarda indirime gitmeli. Sigorta ve kasko paket indirimleri ile araç sahiplerini teşvik etmeli" dedi. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:23 Kaynak: İHA
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