TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken "şoför esnafı" için ekstra destek istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafının başta ticari yakıtta olmak üzere çeşitli takviyelerle ayrı şekilde desteklenmesi gerektiğini bildirdi. Palandöken, "Gittiği mesafe aynı, yaktığı yakıt aynı, çalışan şoför sayısı aynı olduğu için bu camia artık ayakta kalmakta zorlanıyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ulaşım sektöründe yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşınması sınırlamasının şoför esnafını olumsuz etkilediğini belirtti.

"YARI KAPASİTEYLE ÇALIŞILMASI ZORLUYOR"

Ulaşım sektöründe maliyetlerin bu yıl geçen yıla göre yüksek oranlarda arttığına dikkati çeken Palandöken, "Şoför esnafımız için bir yolcunun bile önemi büyükken doğrudan yarı kapasiteyle çalışması artık zorluyor. Gittiği mesafe aynı, yaktığı yakıt aynı, çalışan şoför sayısı aynı olduğu için bu camia artık ayakta kalmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana lastik, sigorta fiyatları, araçların bakım masrafları, mazot parası ve daha birçok kalemde maliyetlerin tamamında artış oldu. Şoför esnafımız başta ticari yakıt desteği olmak üzere nakit desteği gibi takviyelerle ayrı olarak desteklenmeli." dedi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:16 Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken 'şoför esnafı' için ekstra destek istedi - Son Dakika Ekonomi
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