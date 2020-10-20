TESK Genel Başkanı Palandöken: "Taşımacı esnafı şiddete maruz kalmamalı"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Virüsle mücadele noktasında toplumun tüm kesimleri gibi canla başla çalışan taksici, dolmuşçu ve halk otobüsçü esnafımız da görevini en iyi şekilde yerine getirmeye ve müşterilerini evine, işine güvenle ulaştırmaya çalışmaktadır. Ekmek parası için çalışırken başta maske ve sosyal mesafe kuralları olmak üzere 14 kurula uyma konusunda müşterilerini uyaran taşımacı esnafına itiraz etmek yerine herkes yardımcı olmalı. Tek derdi geçim gayesi olan esnafımıza asla sözlü ya da fiziki şiddet uygulanmamalı" dedi.

Salgından korunmanın tek yolunun kurallara uymaktan geçtiğini hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren esnafımız her gün yüzlerce hatta binlerce kişiyle muhatap olup müşterilerini gideceği yere sağ salim ulaştırmak için çalışıyor. Zaman zaman darp edilen, zaman zaman katledilen şoför esnafımız işini en iyi şekilde yaparken hem kendi sağlığını hem de müşterilerinin sağlığını korumak için gerekli hiçbir tedbiri almaktan kaçınmıyor. Ancak bazı toplu taşıma alanlarında taşımacı esnafımızın maske ve sosyal mesafe kuralları konusundaki uyarıları vatandaşlar tarafından dikkate alınmıyor. Özellikle şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımalarında bazı vatandaşlar çeşitli bahanelerle maske takmayı reddediyor. Ancak şu an ülkemizde ve tüm dünyada görünmez bir düşmanla mücadele ettiğimizi unutmamalıyız. Mart ayından beri gerekli tedbirler ışığında salgınla yaşamayı öğreniyoruz. Bu konuda herkes birbirinin sağlığını korumak zorundadır. Maske takmama konusunda ısrarcı olmak, gerekli hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymamak kabul edilebilir bir davranış değil" diye konuştu. - ANKARA