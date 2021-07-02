TESK Genel Başkanı Palandöken: "Tatile çıkarken kurallara harfiyen uyalım"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kendi araçları ile uzun yola çıkacak tüm sürücüler kurallara harfiyen uymalı ve havaların ısınması sebebiyle sık sık mola vererek trafikte daha dinç ve zinde kalmaları çok önemli" açıklamalarında bulundu.

Pandemi tedbirlerinin tamamen kalkması kararının uygulama konmasının ardından trafiğin yoğunlaştığını hatırlatan Başkan Palandöken, "Uzun zamandır süren pandemi tedbirleri gereği uygulanan kuralların 1 Temmuz itibariyle kalkması şehir içi ve şehir dışı trafikte hafta içi hafta sonu demeden yoğunluk oluşturmaya başladı. Özellikle kendi araçları ile uzun yola çıkacak tüm sürücüler kurallara harfiyen uymalı ve havaların ısınması sebebiyle sık sık mola vererek trafikte daha dinç ve zinde kalmaları çok önemli. Çünkü uzun yolda sık mola vermek hem kazaları önler hem de hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.

Vatandaşları trafikte oluşan yoğunluk nedeniyle dikkatli olması için uyaran Başkan Palandöken şunları kaydetti:

"Uzun zamandır devam eden seyahat kısıtlamaları, Pazar günleri ve akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı gibi birçok tedbirin Temmuz itibariyle tamamen kaldırılması kararı trafikte daha ilk günden itibaren yoğunluk oluşturdu. Şehirlerarası yolculuk yapmak isteyen ya da şehir değiştirenler, düğünlerin de açılmasıyla bu törenlere katılmak isteyenler, hem hafta içi hem hafta sonu, şehir merkezlerinde ve şehirlerarası yollarda trafikte yoğunluğa sebep oluyor. Vatandaşlarımızın olası bir kazaya sebebiyet vermemek için her zamankinden daha dikkatli olması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl ilk 5 ayda ülkemizde toplam 19 bin 380 kaza meydana gelmişken, bu yılın aynı döneminde kaza sayısı yüzde 37 artarak 26 bin 534 olarak kaydedildi. Kaza ve ölüm sayılarının arttığı göz önünde bulundurularak trafikte emniyet kuralları ve trafik ışıkları ile hızımıza dikkat edelim." - ANKARA