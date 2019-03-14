TESK Genel Başkanı Palandöken: "Tesk ve Kosgeb İşbirliği ile Yurt Dışı İş Gezisi Desteği Veriliyor"
38 dakika önce
KOBİ'ler için yurt dışı iş gezisi desteğinden tüm esnafın faydalanması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "KOSGEB tarafından uzun süredir verilen yurt dışı iş gezisi desteği artık konfederasyonumuz işbirliği ile gerçekleştiriliyor.
KOBİ'ler için yurt dışı iş gezisi desteğinden tüm esnafın faydalanması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "KOSGEB tarafından uzun süredir verilen yurt dışı iş gezisi desteği artık konfederasyonumuz işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Tüm esnafımız bu destekten faydalanmalı" dedi.
TESK olarak KOSGEB işbirliği ile yurt dışı iş gezisi desteği verildiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Uzun zamandır KOSGEB tarafından verilen yurt dışı iş gezisi desteğine artık konfederasyonumuz da katıldı. Sektörel gelişmeleri takip etmek, uluslararası işbirliklerini artırmak amacıyla bu geziler esnafımız için çok faydalı. Sektörel olarak en az 10 KOBİ'nin katılım sağlaması gereken bu destekte, katılmak isteyen esnafımızın kriterleri konfederasyonumuz ARGE Müdürlüğünce değerlendiriliyor. Esnaf ve sanatkarımızın bu destekten azami ölçüde yararlanabilmesi için gerekli yönlendirmeler ve başvurular yapılıp KOSGEB'e iletiliyor. Bu geziler hem ülkemizin ürünlerini yurt dışına tanıtmak hem de görüşmeleri sağlayan esnaf ve sanatkarımızın kendisini geliştirmesi için çok önemli. İş bağlantılarının sağlanmasıyla verimli geziler oluyor. Tüm esnaf ve sanatkarımızın bu desteği kendi iş yeri için fırsata çevirerek, başvuruda bulunması çok faydalı olacaktır" dedi. - ANKARA
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:08 Kaynak: İHA
Mansur Yavaş'ın Sahte Senet Davasında, Adli Tıp Kurumu Raporu Ortaya Çıktı: İmzalar İş Adamı Kesgin'e Ait Değil
İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu
Aleyna Tilki'nin, Bennu Gerede'nin Oğlu Dilan Erkaya'yı, Sevgilisinden Ayırdığı İddia Edildi
İşe Alınmayınca Üst Geçide Çıkarak İntihara Kalkıştı