TESK Genel Başkanı Palandöken: "Teşvik Paketi Esnafın Yükünü Kaldırmalı"

Esnafın korsan taşımacılık, mantar gibi çoğalan zincir market ve AVM gibi birçok soruna karşı çözüm beklediğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımız, yeni teşvik paketinden umutlu.

Yeni teşvik paketinde esnafın omzundaki yüklerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve esnafa yönelik tüm bankalarımızla birlikte maliyetini düşürdüğümüz güzel bir paket üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız' dedi. Esnafımızın bu açıklamalardan beklentisi yüksek. Geçtiğimiz yıl ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen kesim olarak bu yıl bu teşvik paketleri ile daha iyi ayakta kalacağımızı umuyoruz. Bu nedenle bu teşvik paketinde, esnafın en önemli sorunlarından biri olan perakende yasasına güncelleme yapılarak işlerlik kazandırılmalı. Mantar gibi çoğalan ve esnafın ekmeğini bölen zincir marketler ile AVM'lerin açılışlarına bir düzenleme getirilmeli. Şoför esnafımız çok uzun süredir korsan taşımacılık karşısında eziliyor. Vergisini veren, emeğiyle işini yapan tüm şoförlerimiz korsan taşımacılıktan bıkmış durumda. Yeni bir düzenleme ile bunun önüne geçilmeli ve akaryakıtta indirim sağlanarak şoför esnafımız sevindirilmeli" dedi.



"Sicil affı, can suyu kredisi gibi uygulamalar esnafı rahatlatır"



Esnafın ekonomik olarak rahatlaması için sicil affı, sıfır faizli can suyu kredisi gibi uygulamalara ihtiyacı olduğunu belirten Palandöken, "Esnafımızın rahatlaması için krediye ulaşmasındaki engeller ortadan kaldırılmalı. Bunun için de etkin bir sicil affı getirilmeli. Esnafımızın kaderi bankaların inisiyatifine bırakılmamalı. Bununla birlikte sıfır faizli kredi de esnafımıza can suyu olur, yeni yıla umutla bakmasını ve ayakta kalmasını sağlar. Bir diğer önemli konu ise esnafın üzerindeki vergi yükleri. Yüksek SGK primleri, haksız bir uygulama olan stopaj vergisi gibi vergi yüklerini azaltacak çalışmalar yapılmalı. En önemli maliyet kalemlerinden biri de elektrik, su, doğalgaz faturaları. Bu faturalarda esnafa özel tarife uygulanması, esnafın maliyetlerini düşüreceği için bu fiyatlara da yansıyacaktır. Dolayısıyla doğrudan vatandaşımız da olumlu etkilenecektir. Ekonomik anlamda dar boğazdan çıkmışken, büyümemize ve gelişmemize büyük katkı sağlayacak bu uygulamalar yeni teşvik paketinde göz önünde bulundurulmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

