TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ticaret Savaşlarını İyi Okuyup Lehimize Çevirmeliyiz"
1 saat önce
Ticarete birçok düzenleme ile yeniden şekil verilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dünyada ticaret savaşları devam ederken biz de ülke olarak bunu iyi okumalı ve doğru şekilde lehimize çevirmeliyiz.
Ticarete birçok düzenleme ile yeniden şekil verilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken
, "Dünyada ticaret savaşları devam ederken biz de ülke olarak bunu iyi okumalı ve doğru şekilde lehimize çevirmeliyiz. Bu da esnafın, yani ticarette en küçüğün korunması ile gerçekleşir. Esnafı koruyan, kendisini geliştirmesine yardımcı olan yeni bir düzenleme ile ticarete tekrar yön verilmeli" dedi.
Dünyada ticaret savaşlarının yaşandığını ve bunun doğru okunması gerektiğini ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dünya Ticaret Örgütünde reform yapmak üzerine çalışmalar yapılıyor. Ülkemiz de bu çalışmaların içerisinde olacak. 2018 herkes için zor geçti. 2019'da en önemli şey ekonomik olarak daha da güçlenmek. Dijitalleşme, markalaşma, tanıtımlar gibi üretimi artıracak yollar artırılmalı. Ne kadar üretim yaparsak onun tanıtımı da üretim kadar önemli. Yatırımcıları ülkemize çekmek için de ülkemizin hem coğrafi hem stratejik konumundan tamamen faydalanmalıyız. Aynı zamanda ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranını yüzde 100'e çıkartmak, dış ticaret açığının azalmasını sağlar. Bunlar için de ticarete yeni düzenlemeler ile en baştan şekil verilmeli" diye konuştu.
"Büyük ekonomi küçük esnafın korunması ile olur"
Esnafın korunmasının ekonomi için ne kadar önemli olduğuna işaret eden Palandöken, "Dünya üzerinde, ülkeler arasında ticaret savaşları devam ederken unutulmaması gereken ilk şey, küçüğü olmayanın büyüğü olmaz ilkesidir. Bu da ekonominin yapı taşı esnafımızın korunması, ayakta kalması ve kendini geliştirmesi için desteklenmesi ile olur. Esnafın payını en çok bölen AVM ve zincir marketlerin açılışlarına bir düzenleme şart. Bununla birlikte aynı caddede yan yana ya da bir dükkan ara ile açılan aynı meslek dalında esnaf da birbirine zarar veriyor. İş yeri açılışları bir düzene oturtulmalı. Esnafın krediye ulaşmasındaki zorluklar, maliyetler kalemlerinin fazlalığı gibi konular da perakende sektörü içerisinde düzenleme konularına girmeli" dedi. - ANKARA
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:07 Kaynak: İHA
Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı
Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü
Gucci Tartışılan Siyah Kazağını Satıştan Kaldırdı, Özür Diledi
Ihlamurun Kilosu 200 Liraya Satılıyor