Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Toplu ulaşımda araç çeşitliliği artırılmalı"
Son Dakika Güncel TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Toplu ulaşımda araç çeşitliliği artırılmalı'

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Toplu ulaşımda araç çeşitliliği artırılmalı"

7 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, büyükşehirlerdeki toplu taşıma sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, büyükşehirlerdeki toplu taşıma sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.


Palandöken, "Metropollerde yaşayan vatandaşlarımız eve, işe, okula giderken toplu taşımada büyük sıkıntı yaşıyor. Özellikle sabah ve akşam vakti yoğunluğun yaşandığı pik saatlerde yaşlı, engelli, hamile ve hasta vatandaşlarımız mağdur oluyorlar. Metroların kullanıldığı güzergahlarda belediye otobüsü, özel halk otobüsü ve dolmuş gibi toplu taşıma araçlarının seferleri de olmalı. Aksi halde metro da yaşanan aşırı yoğunluk, toplu taşımada tıkanıklığa yol açıyor" dedi.


Kalabalık nüfusa sahip olan bölgelerde ulaşım için toplu taşıma araçlarının çeşitliliğinin şart olduğunu ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de metrolar büyük bir yere ve öneme sahip. Ancak büyükşehirlerdeki bazı bölgelerde, metro durağına yakın olan yerlerde metrodan başka hiçbir alternatif toplu taşıma seçeneği yok. Zaten metro var diye o güzergahtaki halk otobüsü ve dolmuş seferleri kesinlikle kaldırılmamalı. Vatandaşlarımız metro da yaşanan yoğunluk nedeniyle işe, okula, hastaneye giderken gecikiyor. Herkes kendi otomobilini kullanmak istediğinde ise trafik kilitleniyor, park sorunu ortaya çıkıyor. Bu yüzden metronun ihtiyaca cevap vermediği yerlerde diğer toplu taşıma araçlarının seferleri olmalı. Toplu taşıma araçları, trafiğin bel kemiğidir. Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de toplu taşıma araçlarının kullanımı ne kadar yaygınlaşırsa tasarrufumuz o kadar artar" açıklamalarında bulundu - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
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