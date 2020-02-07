TESK Genel Başkanı Palandöken: "Tüm bankalar depremdeki esnafa faizsiz kredi imkanı sunmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Tüm bankalar depremdeki esnafa faizsiz kredi imkanı sunmalı' - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Tüm bankalar depremdeki esnafa faizsiz kredi imkanı sunmalı"

6 saat önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halk Bankası tarafından uygulanacak olan erteleme ve faizsiz kredi kararı diğer bankalara örnek olmalı. Depremden zarar gören esnafımıza sıfır faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlanmalı.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halk Bankası tarafından uygulanacak olan erteleme ve faizsiz kredi kararı diğer bankalara örnek olmalı. Depremden zarar gören esnafımıza sıfır faizli ve uzun vadeli kredi imkanı sağlanmalı. Öte yandan esnaf ve sanatkarlarımızla birlikte depremden zarar gören tüm vatandaşların bankalara olan kredi borçları faizsiz ertelenmeli" dedi.


Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarların yeniden ayağa kaldırılması gerektiğine işaret eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremde zarar gören esnafa Halk Bankası aracılığıyla 50 bin liraya kadar 5 yıl vadeli ve faizsiz kredi imkanı sağlanması ve iki ildeki esnafın kredilerinin 1 yıl süreyle faizsiz ertelenmesi içimize su serpti. Alınan bu karar, deprem bölgesindeki esnaf ve sanatkarlarımızın zayiatını önlemeye yardımcı olacak. Ancak esnafımızı yeniden ayağa kaldırmak için tüm kamu ve özel bankalarının da zaman kaybetmeden elini taşın altına koyması gerekir" diye konuştu.


"Faizsiz krediler sicil engeline takılmamalı"


Depremden zarar gören esnafa sağlanacak sıfır faizli kredilerin sicil engeline takılmaması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Halk Bankası gibi diğer kamu ve özel bankaların da en kısa zamanda depremzede esnafın taleplerine kulak vermesini bekliyoruz. Depremden zarar gören esnafımıza faizsiz kredilerde sicil engeli olmamalı. Bankalar esnafa iyi gün dostluğu değil kötü gün dostluğu yaparak zararın karşılanması ve yaraların sarılması için taleplere olumlu cevap vermeli. Bölgenin yeniden eski haline gelmesi için yaraların bir an önce sarılması şart" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Halk Bankası, Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
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