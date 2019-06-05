Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Turistleri otele bağımlı olmaktan kurtarmalıyız"
Son Dakika Ekonomi Haber

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Turistleri otele bağımlı olmaktan kurtarmalıyız"

4 dakika önce

Konaklama dışında harcama yapan turist kazanmak için mevcut sistemden vazgeçilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2023'te 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm hedefine ulaşmada öncelikli yapılması gereken her şey dahil sistemin kaldırılması olmalıdır.

TESK Genel Başkanı Palandöken:
Konaklama dışında harcama yapan turist kazanmak için mevcut sistemden vazgeçilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2023'te 70 milyon turist, 70 milyar dolar turizm hedefine ulaşmada öncelikli yapılması gereken her şey dahil sistemin kaldırılması olmalıdır. Konaklamanın dışında gezen, dolaşan, alışveriş yapan turisti kazanmak için turisti otele bağımlı olmaktan çıkartmalıyız. Çevredeki diğer güzelliklerin görülmesi, esnaftan alışveriş yapılması ekonomimizi de, turizmimizi de canlandırır" dedi.

Her şey dahil sisteminin esnafa zarar verdiğini ve kaldırılması gerektiğini dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Turizm Bakanımız, nitelikli turist yani konaklama dışında harcaması fazla olan, yüksek gelir grubundaki turistleri hedefleyen politikalar üretileceğini belirtti. Bu politikaların en başında her şey dahil sisteminin kaldırılması olmalı. Çünkü turist, her şey dahil sisteminin olduğu yerde konaklama dışında ne çevreyi geziyor ne de esnaftan alışveriş yapıyor. Her şey dahil olduğu için tek seferlik bir ödeme ile tüm tatilini tek bir yerde geçiriyor. Bu da özellikle turistik bölgelerdeki esnafımızın kazancını azaltıyor. Bunun yanı sıra bazı tur rehberleri ziyaretçilerin esnaftan alışveriş yapmasını engelliyor ve yalnızca anlaşmalı oldukları yerlere yönlendiriyor. Bu tür haksız uygulamalar yapanlar denetlenmeli ve tespit edilmeli" şeklinde konuştu.

"Yılın ilk çeyreğinde 5,4 milyon turist ülkemizi ziyaret etti"

Yaz turizminin bu yıl bayram ve yaz tatili boyunca yoğun geçeceğini kaydeden Palandöken, "Bayram tatili için otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış olması bu yılın turizm açısından bereketli bir yıl olacağının habercisi. Ramazan ve Kurban bayramlarının uzun tatiller olması ve klasik yaz aylarında yaşanan yaz turizmi bu yıl geçen yıla göre katlanarak artacağını söylemek mümkün. Öyle ki henüz yılın ilk çeyreğinde 5,4 milyon yabancı turist ülkemize geldi ve ülkemizi ziyaret edenlerin kişi başı ortalama harcaması 697 dolar olarak kayıtlara geçti" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:57 Kaynak: İHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar, 5,80'nin altına geriledi Kilosu 10 liradan satılan 'Vali Hanım Çileği' üreticinin yüzünü güldürdü! Hedef 800 ton Güney Kıbrıs'taki seri katilin 6'ncı kurbanının cesedi Kırmızı Göl'de bulundu Bayram vaazındaki sözleri tepki çeken imam açığa alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 10:01:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Turistleri otele bağımlı olmaktan kurtarmalıyız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]