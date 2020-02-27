TESK Genel Başkanı Palandöken: "Turizme yerli turist ayarı yapılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Turizme yerli turist ayarı yapılmalı' - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Turizme yerli turist ayarı yapılmalı"

6 saat önce

Virüsün olumsuz etkileriyle turizmde yaşanabilecek düşmenin yurt içinde yerli turistler ile artırılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs sorununun ülkemiz için bu sene turizme olumsuz yansımaları görülmeye başlandı.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Virüsün olumsuz etkileriyle turizmde yaşanabilecek düşmenin yurt içinde yerli turistler ile artırılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs sorununun ülkemiz için bu sene turizme olumsuz yansımaları görülmeye başlandı. Bu nedenle yabancı turistlerin sayısında yaşanacak azalma, yerli turistlere cazip şartlar sağlayarak artırılmalı. Turizm sektöründe yaşanan bu olumsuz tablodan esnafımızın etkilenmemesi adına vergi indirimi gibi destekler sağlanmalı" dedi.


Son dönemde turizmde yaşanan iptallerin ekonomiyi ve turizm bölgelerindeki esnafı olumsuz etkileyeceğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Çin'de ortaya çıkan ve hemen hemen tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün ülkemizi turizm noktasında bir hayli etkileyeceği şimdiden belli oldu. Birçok uçak seferi, gezi programları hem Çin tarafından ülkemize hem de ülkemizden Çin'e iptal edildi. Çin'in yanı sıra İran gibi virüsten olumsuz etkilenen daha birçok ülke ile de karşılıklı iptaller yaşandı. İran'dan yalnızca bu yıl Ocak ayında 120 bin turist gelirken, virüs nedeniyle Mart ayında gelecek 20 bin İranlı turist rezervasyon iptali yaptı. Çin'den ise ülkemize her yıl 450 bin civarı turist geliyor. Dolayısıyla bu durum her yıl farklı ülkelerden gelen binlerce turistin gelmemesi demek. Turistik anlamda yüzde 50'nin üzerinde kayıp yaşanacağı öngörülüyor. Turizmde yaşanılan bu ekonomik kayıp, İstanbul başta olmak üzere birçok turistik bölgedeki esnafımızı da büyük oranda olumsuz etkilemeye başladı" diye konuştu.


"Yurt içi uçuş ve gezi programları cazip hale getirilmeli"


Bu yıl yurt içinde yerli turistlere yönelik cazip kampanyaların düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Palandöken, "Yabancı turistin ülkemize gelişinde yaşanan düşüşle bizim ülkemizden yurt dışı seyahati yapacakların sayısındaki azalışı, iç turizmimizde hareketlenme ile atlatmalıyız. Bu yıl yurt içi uçuş ve otobüs bilet fiyatları, turistik bölgeler ile tarihi yerlerde müze fiyatları ile gezi programları başta olmak üzere tüm turizm faaliyetlerinde cazip kampanyalar yapılmalı. Aynı zamanda turizm sektöründe konaklama hizmeti gibi birçok farklı kalemde hizmet veren küçük büyük tüm işletmeler ile o bölgelerdeki esnafımızın yaşadığı sıkıntıları gidermek için vergi ödemelerinde ve çeşitli konularda kolaylıklar sağlanmalı. Turizmde yaşanan bu büyük kaybı iç turizmde yapılacak kampanyalarla kapatabiliriz" dedi. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Bendevi Palandöken, Palandöken, turist, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
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