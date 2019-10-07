Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Uçak biletlerine tavan fiyat uygulaması sevindirici"
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Uçak biletlerine tavan fiyat uygulaması sevindirici'

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Uçak biletlerine tavan fiyat uygulaması sevindirici"

57 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandoöken, iç hat uçak bilet fiyatlarına getirilen tavan fiyat uygulamasının sevindirici olduğunu belirtti.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandoöken, iç hat uçak bilet fiyatlarına getirilen tavan fiyat uygulamasının sevindirici olduğunu belirtti.


TESK Genel Başkanı Palandoöken, "İç hat uçak bilet fiyatlarında yeniden uygulanmaya başlayacak olan tavan fiyat uygulaması oldukça sevindirici. Bayram ve özel günlerde 900-1000 TL'ye kadar çıkan iç hat uçak biletlerine uygulanacak olan tavan fiyat uygulamasını destekliyoruz. Ancak tavan fiyat uygulamasına tüm uçak şirketleri harfiyen uymalıdır. Uygulanmak kaydıyla kararı destekliyoruz" dedi. - ANKARA

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:40 Kaynak: İHA
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