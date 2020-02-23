TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ülkemize ve milletimize büyük geçmiş olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Ülkemize ve milletimize büyük geçmiş olsun' - Son Dakika

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ülkemize ve milletimize büyük geçmiş olsun"

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İran'ın Hoy şehri civarında Türkiye sınırına yakın bölgede meydana gelen, Van'ın Başkale ve Saray ilçe ve köylerini de etkileyen şiddetli depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İran'ın Hoy şehri civarında Türkiye sınırına yakın bölgede meydana gelen, Van'ın Başkale ve Saray ilçe ve köylerini de etkileyen şiddetli depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı diledi.


Şiddetli bir şekilde hissedilen ve şuana kadar 8 vatandaşın hayatını kaybettiği depremle ilgili yazılı açıklamada bulunan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Kısa bir süre önce Elazığ Sivrice'de meydana gelen ve Malatya ilimizi de etkileyen depremin ardından şimdi de İran'ın Hoy şehri civarında sınırımıza yakın bölgede yeni bir depremle aynı acıları yeniden yaşıyoruz. Meydana gelen depremde Van ilimizin Başkale ve Saray ilçelerine bağlı köylerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanları ile sahada milletimizi kurtarma, yaralılarımıza ve geri kalan halkımıza yardım için her türlü imkan seferber edilmiştir. Bundan sonra en büyük duamız ve isteğimiz depremde can kaybının artmaması ve yaralanan vatandaşlarımızın biran önce sağlıklarına kavuşmasıdır. Ülkemize ve milletimize büyük geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Başkale, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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