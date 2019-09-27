TESK Genel Başkanı Palandöken, Vali Coşkun'a ziyaret

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Palandöken, beraberinde Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Nihat Sözütek, Osmaniye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Murat Yalçın ve yönetim kurulu üyeleriyle, Vali Coşkun'a ziyarette bulundu.



Vali Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Palandöken de Vali Coşkun'a teşekkür etti.