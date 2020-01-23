TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yeni düzenlemeye her türlü katkıyı vermeye hazırız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Yeni düzenlemeye her türlü katkıyı vermeye hazırız' - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yeni düzenlemeye her türlü katkıyı vermeye hazırız"

6 saat önce

İflas eden tüccar veya iş yerini kapatan esnafa işsizlik maaşı ödenmesi amacıyla kurulan Esnaf Ahilik Sandığı'nda erteleme ve köklü değişiklik yapılacak olmasının esnaf ve sanatkarları sevindireceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Ahilik...

TESK Genel Başkanı Palandöken:

İflas eden tüccar veya iş yerini kapatan esnafa işsizlik maaşı ödenmesi amacıyla kurulan Esnaf Ahilik Sandığı'nda erteleme ve köklü değişiklik yapılacak olmasının esnaf ve sanatkarları sevindireceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Ahilik sandığına prim toplama uygulaması, önümüzdeki günlerde TBMM'ye gelecek torba yasa teklifinin ertelenerek köklü değişikliğe gidilecek olması esnaf ve sanatkarımız adına oldukça sevindirici" dedi.


2017 yılında kabul edilen düzenlemenin esnaf ve sanatkarın istediği gibi çıkmadığını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ahilik Sandığı'na prim toplanmasına ilişkin erteleme ve köklü değişiklik yapılmasına dair yeni düzenlemeye konfederasyon olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız. Çünkü bu fonu isterken amacımız esnaflar arasındaki dayanışmayı sağlamaktı. Ancak bizim önerdiğimiz sistem e uygulamaya konulan sistem arasında çok büyük fark var" dedi.


"Fona esnaf yüzde 1 katkı koymalı"


TESK olarak öncelikle fona esnaftan sadece yüzde 1 prim kesilmesini, devletin de yüzde 2 katkı sağlamasını, esnaftan kesilecek primin asgari ücretin yüzde 1'i ile sınırlandırılmasını istediklerini kaydeden Palandöken, "Şu anki sandık sadece işsizlik durumunda 6 aydan 10 aya kadar işsizlik maaşı ödenmesini öngörüyor. Oysa bizim önerimiz, sandıkta biriken paranın bir nevi işçilerin kıdem tazminatı gibi emekli olan herkese ödenmesini talep ediyoruz. Bu haliyle sandık esnafa fayda sağlamaz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
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