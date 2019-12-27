TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yeni kredi veriliyor gibi bir algı oluşturulmamalı" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Yeni kredi veriliyor gibi bir algı oluşturulmamalı' - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yeni kredi veriliyor gibi bir algı oluşturulmamalı"

6 saat önce

Esnaf ve sanatkarlara verilen kredi desteklerinin devam ettiğini ve halihazırda farklı bir kredi desteğinin olmadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımıza verilen mevcut kredi desteklerinde hiçbir değişiklik yapılmadan 2020'de de aynen devam etmektedir.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Esnaf ve sanatkarlara verilen kredi desteklerinin devam ettiğini ve halihazırda farklı bir kredi desteğinin olmadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlarımıza verilen mevcut kredi desteklerinde hiçbir değişiklik yapılmadan 2020'de de aynen devam etmektedir. Esnaf ve sanatkarlarımızın krediye en çok ihtiyaç duyduğu dönemde mevcut uygulamanın devam etmesi camiamız adına büyük önem taşımaktadır. Ancak şu anda esnafımız için yeni bir kredi desteği yok. Esnafın kullandığı kredi faizlerinin yarısını devletin ödemesi ve kaybolmaya yüz tutan meslekler ile genç girişimcilere sıfır faizli kredi desteği verilmesi yeni bir uygulama değil, mevcut uygulamanın devamıdır. Halihazırda yeni kredi desteği verilmemişken mevcut desteklere yenisi eklenmiş gibi bir algı oluşturulmamalıdır" dedi.


Esnaf ve sanatkarlara verilen kredilerin ve ödeme seçeneklerinin çeşitlendirilmesini isteyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda sağlaması için esnaf ve sanatkarlarımıza Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKMOB), Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) ve bunların kefaleti olmaksızın Halkbank kanalıyla kredi destekleri verilmektedir. Esnaf ve sanatkarlarımızın Halkbank aracılığıyla kullandığı kredi faizlerinin yüzde 50'sine ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösterenler ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içinde kendi adına işletme kuran girişimci esnaf ve sanatkarların kullandığı kredilerin tamamına faiz indirimi uygulanmaktadır. Bu yeni bir kredi ve faiz indirimi değildir" diye konuştu.


Esnafın asıl derdinin mevcut kredilere ulaşamamak olduğunu ifade eden Palandöken, "En son 2017 yılında esnaf ve sanatkarlar için sicil düzenlemesi çıkarılmasına rağmen aradan geçen yaklaşık 3 yıl içerisinde esnaf ve sanatkarlarımızdan söz konusu düzenlemenin bankalarca dikkate alınmadığı yönünde yazılı ve şifahi çok sayıda başvuru ve şikayet gelmektedir. Esnafımız için hayati önem taşıyan sicil düzenlemesi yasal olarak yürürlüğe girmesine rağmen bankalarca uygulanmaması bu yasayı bekleyen ve geçmişe dönük olumsuz sicil bilgileri nedeniyle bankalar ile ihtilafa düşen çok sayıda esnaf ve sanatkarımızı sıkıntıya düşürmektedir. Esnaf ve sanatkarlarımızı mağdur eden kara liste sorunun bir an evvel çözülmesi ve esnafımızın krediye ulaşmasının önündeki engellerin kaldırılması için tüm bankaların uygulaması zorunlu ve etkin bir sicil düzenlemesi çıkarılmalıdır" şeklinde konuştu. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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