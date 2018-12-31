Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yeni Yıl Esnafımıza ve Ülkemize Bolluk ve Bereket Getirsin"

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yeni Yıl Esnafımıza ve Ülkemize Bolluk ve Bereket Getirsin"

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın 2019'dan umutlu olduğunu belirterek, "Yeni yıl esnafımıza ve ülkemize bolluk ve bereket getirsin" dedi.

TESK Genel Başkanı Palandöken:
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnafın 2019'dan umutlu olduğunu belirterek, "Yeni yıl esnafımıza ve ülkemize bolluk ve bereket getirsin" dedi.

Bir yıl daha biterken geçtiğimiz yılın olumsuz etkilerini tamamen silecek yeni bir yıl olmasını temenni eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "2018 bitti. 2019'a girerken en önemli beklentimiz bu yılın esnaf ve ülkemiz adına özellikle ekonomik olarak umutla dolu, bolluk bereket içinde geçmesidir. Geçtiğimiz yıl kur farkları, yaşanan ekonomik dalgalanmalar olumsuz anlamda en çok esnafımızı etkiledi. Bu yılda ise terzimiz, bakkalımız, berberimiz, çiçekçimiz, taksicimiz ve bunun gibi 2 milyona yakın esnafımızın zorluk yaşamadığı bir yıl olmasını diliyoruz. Ekonominin can damarı olan esnafımızın gelişen teknolojiye ve büyüyen ekonomide ezdirilmemesi, her zaman desteklenmesi, büyüklere karşı korunması gerekiyor. Bu her geçen yıl daha fazla önem kazanan bir durum. Küçüğü olmayanın büyüğü de olmaz mantığı ile baktığımızda esnafın var olması, kendini geliştirerek büyümesi ekonomimizi de büyütür. Sürekli büyüyen ve gelişmekte olan ülkemiz için esnaf ve sanatkarın eskisinden daha güçlü bir yıl geçirmesini temenni ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:13 Kaynak: İHA

Türkiye, Bendevi Palandöken, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MasterChef Yarışmacısı Tuğçe Sökesoğlu, Reyting Rekortmeni Dizide Rol Aldı Klip Çekimi İçin Tayland'a Giden Şarkıcı Aylin Coşkun, Okyanusta Fırtınaya Yakalandı

Türkiye'den Tarihi Rekor! 2018'de Bor Madeninden 1 Milyar Doları Aşkın Gelir Sağlandı Erdoğan, Rusya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin ve Hindistan Liderlerine Yeni Yıl Mesajı Gönderdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:47:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yeni Yıl Esnafımıza ve Ülkemize Bolluk ve Bereket Getirsin"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]