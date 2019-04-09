TESK Genel Başkanı Palandöken: "Yerli Üretim Mutlaka Artırılmalı"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yükselen döviz kurları ekonomide birçok soruna neden olsa da bazen ekonomiye olumlu etkileri de olabiliyor.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yükselen döviz kurları ekonomide birçok soruna neden olsa da bazen ekonomiye olumlu etkileri de olabiliyor. Tüketim mallarının ithalatının azalması, ihracatın artması, dış ticaret açığının ve cari açığın azalması, turizm gelirlerinin artması gibi avantajların yanında üretimi artıracak hamleler yaparsak kur artışını tehditten çok büyük bir fırsata çevirebiliriz" dedi.



Sürdürülebilir bir büyümenin yerli üretimin artması ile mümkün olacağını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yerli üretim hem milli sermayemizle kendi sanayicilerimizin yaptığı yatırımla hem de yabancı sabit sermaye yatırımları ile artar. Milli sermayemiz ile üretimi artırmak için hem etkin ve basit bir yatırım teşvik sistemi getirmeli hem de tasarruf oranlarımızı artıracak tedbirler almalıyız. Yabancı sabit sermaye yatırımlarını ülkemize çekebilmek için de istihdam üzerindeki yükleri mutlaka azaltmalıyız. Yabancı sermaye bir kenara yerli sermayemiz bile son yıllarda Çin, Hindistan gibi ülkelere kayıyor. Oysa tam tersine o ülkelere giden sermayeyi Türkiye'ye çekecek reformlar yapmalıyız" açıklamasında bulundu.



Döviz kurlarının yükselmesinin Türkiye'yi AB pazarı için daha cazip bir ülke haline getirdiğinin altını çizen Palandöken, "Tarihi İpek Yolu'nun en önemli noktası olan Türkiye'nin coğrafi konumu ve iklimi hem üretime hem de üretilen ürünlerin nakliyesine çok uygun. Özellikle işçilik maliyetlerinin azalması halinde AB pazarı kendine çok daha yakın olan ve deniz, hava, kara ve demir yolu ile taşımacılığının tamamının yapıldığı ülkemizi tercih edecektir. Yüksek kurların yanında basit ve etkili istihdam teşviklerinin verilmesi halinde orta ve uzun vadede AB sanayisinin üretim üssü haline gelebiliriz. Sabit sermaye yatırımlarının sıcak paranın aksine ülke ekonomisi için büyük katkıları bulunmaktadır. İşsizlik azalır, istihdam artar, ekonomi daha hızlı ve stabil büyür ve sonuçta ekonomik kalkınma hızlanır. Bugünkü avantajımızı iyi kullanırsak gelişen piyasalar içinde en hızlı büyüyen ülke durumuna gelmek hayal değil. Tek yapmamız gereken bu konudaki reformları hızlandırmak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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