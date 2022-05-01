Palandöken: Trafik sigortası zammı sigortasız araç sayısını artırır - Son Dakika
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Palandöken: Trafik sigortası zammı sigortasız araç sayısını artırır

01.05.2022 10:07

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Akaryakıt fiyatlarındaki, araç muayene ücretlerindeki, MTV ve bakım ölçüm ücretlerindeki artışlar nedeniyle zaten birçok vatandaş aracını garaja çekmişken şimdi ise zorunlu trafik sigortasının her ay yüzde...

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Akaryakıt fiyatlarındaki, araç muayene ücretlerindeki, MTV ve bakım ölçüm ücretlerindeki artışlar nedeniyle zaten birçok vatandaş aracını garaja çekmişken şimdi ise zorunlu trafik sigortasının her ay yüzde 2,25 zamlanacak olması trafikte sigortasız araç sayısının artmasına neden olur" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı açıklamada trafik sigortasına her ay zam yapılmasının sigortasızlık oranını artıracağını belirtti. Palandöken, "Akaryakıt fiyatlarındaki, araç muayene ücretlerindeki, MTV ve bakım ölçüm ücretlerindeki artışlar nedeniyle zaten birçok vatandaş aracını garaja çekmişken şimdi ise zorunlu trafik sigortasının her ay yüzde 2,25 zamlanacak olması trafikte sigortasız araç sayısının artmasına neden olur. Esnaf da vatandaş da zorunlu olan bu trafik sigortası ücretlerinde indirim beklerken zam yapılmasından mustarip" dedi.

'TRAFİKTE HER 5 ARACIN 1'İ SİGORTASIZ'

Zorunlu olmasına rağmen trafik sigortası bulunmayan 5 milyon araç olduğunu belirten Palandöken, "Trafikteki 25 milyon aracın 5 milyonunun zorunlu trafik sigortası yok. Hem trafiğin akıbetinin hem yolcu ve araçların güvenliğinin sağlanması için sigortalılığın artması gerekiyor. Fakat zaten akaryakıt fiyatlarının yüksek seyrettiği bu dönemde vatandaş aracını garajdan çıkartmaya korkarken şimdi ise alınan bir karar ile sigorta şirketlerine zorunlu trafik sigortasında her ay yüzde 2,25 zam yapma yetkisi verildi. Araç sahiplerini ve esnafı gerçekten zorlayacak seviyelere çıkan bu artış yapılmamalı. Mayıs ayı itibarıyla en düşük trafik sigortası ücreti bin 263 lira olacak. Bu durum sigortasız araç sayısıyla birlikte trafikteki tehlikeyi artırmaktan başka bir işe yaramaz. Çünkü bu araçların ek olarak zaten akaryakıt, MTV, bakım, muayene, çeşitli ölçüm ücretleri gibi birçok daha masrafı var. Bu masraflar da zorlarken, araç sahipleri zorunlu olan bir sigortayı bile yaptırmaya çekinir hale gelecektir" diye konuştu.

Palandöken: Trafik sigortası zammı sigortasız araç sayısını artırır
Palandöken: Trafik sigortası zammı sigortasız araç sayısını artırır
Palandöken: Trafik sigortası zammı sigortasız araç sayısını artırır
Palandöken: Trafik sigortası zammı sigortasız araç sayısını artırır
Palandöken: Trafik sigortası zammı sigortasız araç sayısını artırır

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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