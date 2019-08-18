Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Zarar gören esnafın borçları ertelenmeli"
Son Dakika Güncel Haber

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Zarar gören esnafın borçları ertelenmeli"

50 dakika önce

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken İstanbul'da meydana gelen yağmurdan zarar gören esnafın zararının kısa sürede karşılanması gerektiğini belirtti.

TESK Genel Başkanı Palandöken:
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken İstanbul'da meydana gelen yağmurdan zarar gören esnafın zararının kısa sürede karşılanması gerektiğini belirtti.

İstanbul'da meydana gelen yağmurdan zarar gören esnafın zararının kısa sürede karşılanması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Başta Eminönü altgeçidi olmak üzere İstanbul'un çeşitli semtlerinde yağmurdan zarar gören esnafımızın kayıpları tespit edilerek kısa zamanda yardım edilmeli" dedi.

"Esnafımızın mağduriyeti giderilmelidir"

Yaşanan sel felaketinde yaraların kısa sürede yarılması esnafın için çok önemli olduğunu kaydeden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "İstanbul'un çeşitli semtlerinde meydana gelen sel ve yağmur felaketinde çok sayıda esnaf ve sanatkarımız zarar gördü. En kısa sürede zarar gören esnaf ve sanatkarların zarar tespiti yapılarak yaraları sarılmalı. Zarar gören esnafımızın borçları ertelenmeli ve faizsiz uzun vadeli kredi desteği verilerek yaşanan mağduriyetler önlenmelidir" diye konuştu. - ANKARA
Bendevi Palandöken, İstanbul, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 07:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum!
Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi Meteoroloji ile İmamoğlu arasındaki tartışmaya Bakan Pakdemirli de dahil oldu Bakan Pakdemirli İzmir'deki yangın ile ilgili konuştu: Bir köy boşaltılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 20:43:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TESK Genel Başkanı Palandöken: "Zarar gören esnafın borçları ertelenmeli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]