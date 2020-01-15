TESK Genel Başkanı Palandöken: "Zincir marketler kuralsızlıkta sınır tanımıyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TESK Genel Başkanı Palandöken: 'Zincir marketler kuralsızlıkta sınır tanımıyor' - Son Dakika Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken: "Zincir marketler kuralsızlıkta sınır tanımıyor"

7 saat önce

Bazı zincir marketlerin işlek şubelerinin çalışma saatlerini erkene çekmesinin kabul edilir bir durum olmadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sayıları 40 bine yaklaşan ve her sokağa peş peşe açılan zincir marketler artık kuralsızlıkta sınır tanımıyorlar.

TESK Genel Başkanı Palandöken:

Bazı zincir marketlerin işlek şubelerinin çalışma saatlerini erkene çekmesinin kabul edilir bir durum olmadığını vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sayıları 40 bine yaklaşan ve her sokağa peş peşe açılan zincir marketler artık kuralsızlıkta sınır tanımıyorlar. Öyle ki bazı zincir marketler şubelerinde çalışma saatini sabah 8'e çekti. Artık Perakende Yasası'nı güncellemekte daha fazla geç kalınmamalı. Esnafımızın iş yapacağı saatlerde esnafımızla yan yana ve karşılıklı açılan zincir marketlerin açılış yerleri ve çalışma saatlerine artık kural konulmalı" dedi.


A'dan Z'ye her ürünü satarak tüm esnaf kollarının işini tek dükkanda yapan zincir marketlere artık kural getirilmesi için fazla beklenmemesi gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zincir marketlerin kimisi ülkenin her ilçesine şube açmakla övünürken, kimisi 700 ürün portföyünü genişleteceğini bildiriyor. Kimisi sabah 8'de açılırken, kimisi akşam 22.00'de kapanıyor. Ulusal ve yerel olmak üzere ülke genelinde toplamda sayıları 40 bine yaklaşan zincir marketler artık esnafımıza kan kaybettiriyor. Hem her sokağa, her mahalleye peş peşe açılıyorlar hem de çalışma saatleri esnafın tam iş yapacağı saatler. Üstelik bazı işlek şubelerinde açılış saatlerini sabah 9'dan 8'e çeken zincir marketler var. Erken açılıp geç kapanan, esnafın yanına ya da karşısına açılan, yüzlerce A'dan Z'ye farklı tüm ürünleri satan zincir marketlere esnafımızın dayanacak gücü kalmadı" diye konuştu.


"Esnaf ayrıcalık değil hakkının yenmemesini istiyor"


Perakende Yasası'nın güncellemekte geç kaldığının altını çizen Palandöken, "Perakende Yasası artık ihtiyaca cevap vermiyor. Bir yılda bir zincir marketin 500'e yakın yeni şube açması ya da bir zincir marketin 10 bin mağazası olması övünülecek bir şey değil, aksine rekabet kurallarına aykırıdır. Perakende Yasası güncellenerek bu açılış sayılarına, çalışma saatlerine, açıldıkları lokasyonlara kural getirilmeli. Bunun yapılması, esnafımızın anayasamıza göre korunmasının gerekliliğidir. Esnafımız kendine özel bir ayrıcalık değil, hakkının yenmemesini istiyor. Sık sık üzerinde durduğumuz bu konu, artık çözüme kavuşturulmalı. Zincir marketler Avrupa'daki gibi yalnızca günün belirli saatlerinde açık kalmalı. Bu durum bu marketlerde uzun saatler çalışan personeller için de adil bir çalışma şartı oluşturacaktır" dedi. - ANKARA

Bendevi Palandöken, Palandöken, Sabah, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:16 Kaynak: İHA
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