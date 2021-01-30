TESK gıda fiyatlarında düşüş bekliyor - Son Dakika

TESK gıda fiyatlarında düşüş bekliyor

30.01.2021 11:15

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mevsimsel etkilerin ve girdi maliyetlerindeki artışların gıda sektöründe fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu belirterek, talebe göre fiyatların düşmesini tahmin ettiklerini bildirdi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mevsimsel etkilerin ve girdi maliyetlerindeki artışların gıda sektöründe fiyatların yükselmesinde etkili olduğunu belirterek, talebe göre fiyatların düşmesini tahmin ettiklerini bildirdi.

Palandöken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fiyatlardaki "anormal" artışların, piyasa aktörlerinin azalmasından ve tekelci zihniyetin doğmasından kaynaklandığını söyledi.

Vatandaşların kontrolünün yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının yasalar çerçevesinde denetimler yaparak, fiyatların istikrara kavuşmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunduklarını anlatan Palandöken, fiyat artışlarının vatandaşı rahatsız eder hale geldiğini, son dönemde sebze, meyve, yağ ve bakliyat gibi ürünlere büyük oranda zam yapıldığını kaydetti.

Üretimde kısıtlama olduğunu ve insanların tarım alanlarını konut alanlarına çevirdiğini ifade eden Palandöken, gıda alanında kendi kendine yetebilen Türkiye'nin birçok ürünü ithal etmek mecburiyetinde kaldığını bildirdi.

"Küçük işletmelerin birçoğu iş yapamaz hale geldi"

Palandöken, 2020'nin sonundaki fiyatlarla kıyaslandığında temel gıda ürünlerinde, beyaz peynirde, yağ ve bakliyatta yüzde 50'lere varan fiyat artışlarının gözlendiğini belirterek, "Bu durumun tek çaresi piyasa aktörlerini çoğaltmak. Bireysel küçük işletmelerin birçoğu artık iş yapamaz hale geldi. Toplu alımlar yapan, stoklu çalışan ve on binlerce dükkanı olan bir işletmeyle, tek başına çalışan işletmelerin rekabet edememesinden dolayı fiyatlar kontrol edilemez duruma geldi." diye konuştu.

Denetimlerle fiyatların biraz daha geriye çekileceğini ifade eden Palandöken, buna karşın mevsimsel tarım ürünlerinin fiyatlarını geriye çekmenin mümkün olmayacağına işaret etti.

TESK Genel Başkanı Palandöken, gelecek yıl biraz daha temkinli davranılması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'de kuraklığın hala devam ettiğine dikkati çekti.

Bakanlıkların denetimleriyle halkı rahatlatıcı küçük de olsa indirimler sağlandığını dile getiren Palandöken, şöyle devam etti:

"Gıda sektöründe mevsimsel etkiler ve girdi maliyetlerindeki artışlar, fiyatlardaki artışlarda etkili oldu. Önümüzdeki günlerde talebe göre fiyatların biraz daha düşebileceğini tahmin ediyorum. Halkımızın panik yapmasına gerek yok, stoğa lüzum yok. Bugün pirinci 12 liraya alıyorum yarın 20 liraya alacağım, yağı bugün 60-70 liraya alıyorum yarın 150 lira olacak gibi tüketime başlanırsa, stokçuluk başlarsa fiyatları regüle etmek mümkün olmaz. Arz talep dengesinin ayarlanmasıyla fiyatlar makul seviyeye inecek."

TESK gıda fiyatlarında düşüş bekliyor
TESK gıda fiyatlarında düşüş bekliyor
TESK gıda fiyatlarında düşüş bekliyor
TESK gıda fiyatlarında düşüş bekliyor

Esnaf ve Sanatkarlar, Bendevi Palandöken, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TESK gıda fiyatlarında düşüş bekliyor - Son Dakika


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