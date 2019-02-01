Son Dakika Haberleri: TESK ile Unıcef'in Çocuk İşçiliğine Karşı İş Birliği Devam Edecek

TESK ile Unıcef'in Çocuk İşçiliğine Karşı İş Birliği Devam Edecek

46 dakika önce

TESK ile UNICEF'in çocuk işçiliğine karşı iş birliği devam edecek TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: "Elde ettiğimiz veriler UNICEF ve TESK'in yeni dönem çalışmalarına ışık tutacak"ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile UNICEF'in birlikte yürüttüğü çocuk işçiliğini...

TESK ile Unıcef'in Çocuk İşçiliğine Karşı İş Birliği Devam Edecek, System.String[]
TESK ile UNICEF'in çocuk işçiliğine karşı iş birliği devam edecek
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:
"Elde ettiğimiz veriler UNICEF ve TESK'in yeni dönem çalışmalarına ışık tutacak"

ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile UNICEF'in birlikte yürüttüğü çocuk işçiliğini önleme projesinin ilk adımı tamamlandı.
2018 yılının "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı" ilan edilmesiyle TESK tarafından UNICEF işbirliği ile yürütülen çocuk işçiliği ile mücadele programının ilk adımı tamamlandı. Programın sonuç toplantısı Sheraton Hotel'de TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Palandöken, "Bildiğiniz üzere 2018 yılı ülkemizde 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı' ilan edilmişti ve o dönem Çalışma Bakanlığımızın koordinasyonunda hazırlanan 'Çocuk İşçiliği ile Mücadele Deklarasyonu'na biz de TESK olarak imza atmıştık. Ne mutlu bize ki çocuklar denilince uluslararası bir marka değeri taşıyan UNICEF ile yürüttüğümüz bu program imzamızın arkasında durduğumuzu gösteren sonuçlara ulaşmamızı sağladı. 'Çocuk Hakları ve İş İlkeleri Programı' ile pek çok çalışmayı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
Program dahilinde TESK'in ilk defa çocuklarla ilgili bir proje içinde bulunduğunu söyleyen Palandöken, "Bu program ile ilk kez çocuk işçiliği ile mücadele, çocuk hakları ve iş ilkeleri konusunda teşkilatımıza yönelik eğitim modülleri geliştirdik. Çocuk işçiliği ile mücadelede anahtar olacağına yürekten inandığımız mesleki eğitim sisteminin tüm aktörlerine ilk kez bu proje aracılığıyla ulaştık. Sahaya indik ve sadece teşkilatımızla değil, çocuklarımız, gençlerimiz, usta öğreticilerimiz, mesleki eğitim merkezleri öğretmenleri ve yöneticilerinin yanı sıra işyerleri ile de görüşmeler yaptık. Bununla da kalmadık, Geçici Barınma Merkezlerini ziyaret ederek, ülkemizin misafiri olan Suriyeli göçmenlere de ulaştık. Burada yaşayan çocuklarımız ve aileleri ile de bir araya geldik" şeklinde konuştu.
TESK ile UNICEF'in ortaklığının devam edeceğini vurgulayan Palandöken, programın ikinci basamağına geçtiklerini kaydederek şunları dedi:
"Program süresince gerçekleştirdiğimiz tüm bu çalışmaların kapsamlı analizleri ve elde ettiğimiz veriler UNICEF ve TESK'in yeni dönem çalışmalarına ışık tutacak. Programın ikinci döneminde saha çalışmalarımıza ağırlık verecek, daha çok çocuğumuza ulaşarak onların yüksek yararı için çalışacağız."
Çocuk işçiliğini önlemek, çocuk dostu mesleki eğitimler geliştirmek adına TESK ile çalışmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden UNICEF Türkiye Temsilci Yardımcısı Nona Zicherman ise, "Sizlerin de çok iyi bildiği gibi çocuk işçiliği içerisinde yolsuzluk, ayrımcılık, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ülkelerini terk etmişlik gibi birçok karmaşık nedeni barındıran sorundur. Çocuk işçiliği, çocukların sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişimi üzerinde derin sorunlar oluşturduğu aşikardır. Bununla beraber çalışmaya zorlanan çocuklar ve aileleri, hızlı bir şekilde kendilerinin içinden hiçbir zaman çıkamayacağı bir yolsuzluk döngüsüne hapsolmuşlardır. Böyle çok boyutlu bir sorunu yine çok boyutlu çözümlerle çözebiliriz. Öncelikle eğitim bu projenin en önemli ayaklarından bir tanesi. Tüm çocukların, özellikle en hassas çocukların nitelikli bir eğitim almasını sağlamalıyız. Bunu gerçekleştirerek çocukları yolsuzluk, cehalet ve istismardan korumayı amaçlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Zicherman, halihazırda Türkiye'de 900 bin çocuk işçinin çalıştığını, bunların büyük bir çoğunluğunun mevsimlik işçi olduğunu belirtti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına toplantıya katılan Bakan Yardımcısı Ayşe Ergezen ise, "Tarihimizin hiçbir döneminde sınıflı bir toplum yapımız olmamıştır. Güçlü Ahilik kültürü ve vakıf geleneği ile çocuk işçiliği projesinde ilham veren bir kültüre sahibiz. Elbette ki bu kültürel miras küresel sorumluluklarımızın azaldığı anlamına gelmiyor. Bilhassa meseleye herkesten çok eğilmemiz gerektiğini biliyoruz. Çocuk işçiliğine göz yummak, geleceğimizin çalınmasına göz yummak demektir. Buna izin vermemek için geçmişten günümüze önemli adımlar attık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da öncelik gösterdiği çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına ilişkin doğrudan ve dolaylı aldığımız görevleri yerine getirdik. Bu görevlerimiz arasında 81 ilde çocuk işçiliğiyle mücadele ekipleri kuruldu" şeklinde konuştu.
Toplantıya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yardımcısı Ayşe Ergezen, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, UNICEF Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Nona Zicherman'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:41 Kaynak: İHA

Türkiye, Palandöken, Genel
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