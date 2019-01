TESK'in "Yeni Teşvik Paketi"Nden Beklentileri

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken , "Ekonomimizi ve ekonominin can damarı olan esnafı, can suyu kredisi, Perakende Yasası'nın güncellenmesi, vergi yüklerinin azaltılması gibi uygulamalar rahatlatır. Şoför esnafımızın da korsan taşımacılığa karşı korunması ve akaryakıt indirimleriyle sevindirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.Palandöken, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'ın "Önümüzdeki günlerde özellikle esnafımıza, imalat sanayisinde küçük orta ölçekteki işletmelere özel, vadesiyle ve maliyetiyle çok daha rekabetçi olan bir paket açıklayacağız." sözlerini değerlendirdi.Esnafın korsan taşımacılık, zincir market ve AVM gibi birçok soruna karşı çözüm beklediğini belirten Palandöken, "Esnafımız, yeni teşvik paketinden umutlu. Ekonomimizi ve ekonominin can damarı olan esnafı, can suyu kredisi, Perakende Yasası'nın güncellenmesi, vergi yüklerinin azaltılması gibi uygulamalar rahatlatır. Şoför esnafımızın da korsan taşımacılığa karşı korunması ve akaryakıt indirimleriyle sevindirilmesi gerekiyor." görüşünü dile getirdi.Palandöken, esnafın Bakan Albayrak'ın açıklamalarından beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:"Esnafımızın rahatlaması için krediye ulaşmasındaki engeller kaldırılmalı. Bunun için de etkin bir sicil affı getirilmeli. Esnafımızın kaderi bankaların inisiyatifine bırakılmamalı. Bununla birlikte sıfır faizli kredi de esnafımıza can suyu olur, yeni yıla umutla bakmasını ve ayakta kalmasını sağlar. Bir diğer önemli konu ise esnafın üzerindeki vergi yükleri. Yüksek SGK primleri, haksız bir uygulama olan stopaj vergisi gibi vergi yüklerini azaltacak çalışmalar yapılmalı. En önemli maliyet kalemlerinden biri de elektrik, su, doğal gaz faturaları. Bu faturalarda esnafa özel tarife uygulanması, esnafın maliyetlerini düşüreceği için bu fiyatlara da yansıyacaktır. Dolayısıyla doğrudan vatandaşımız da olumlu etkilenecektir. Ekonomik anlamda dar boğazdan çıkmışken, büyümemize ve gelişmemize büyük katkı sağlayacak bu uygulamalar yeni teşvik paketinde göz önünde bulundurulmalı."