TESK, kaçak içkiye yönelik denetimlerin artırılmasını istedi - Son Dakika
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TESK, kaçak içkiye yönelik denetimlerin artırılmasını istedi

6 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı öncesi kaçak içkiye yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini belirterek, "Kaçak alkol yüzünden devlet milyarlarca lira vergi, vatandaş da sağlığını, hayatını kaybediyor.

TESK, kaçak içkiye yönelik denetimlerin artırılmasını istedi, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yılbaşı öncesi kaçak içkiye yönelik denetimlerin artırılması gerektiğini belirterek, "Kaçak alkol yüzünden devlet milyarlarca lira vergi, vatandaş da sağlığını, hayatını kaybediyor." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yeni yıl kutlamaları nedeniyle kaçak içki üretiminin arttığını belirtti.

Denetimlerde her ay litrelerce kaçak içki ele geçirildiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Yılbaşı öncesi kaçak içkiye yönelik denetimler artırılmalı. Kaçak alkol yüzünden devlet milyarlarca lira vergi, vatandaş da sağlığını, hayatını kaybediyor. Evde yapım gibi nedenlerle esnafın kazancı düşüyor. Kaçakçılıkla mücadeleyi destekliyoruz."

Palandöken, vatandaşlara da bandrolsüz, merdiven altı yapım ve riskli alkollü içkileri tercih etmemeleri uyarısında bulundu.

Palandöken, Yılbaşı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:26 Kaynak: AA
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