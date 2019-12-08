TESK Kart 2. yılını doldurdu

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2. yılını dolduran TESK Kart'ı aktif kullanan esnaf sayısının 100 bini geçtiğini bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, TESK Kart kullanan esnaf sayısının giderek arttığına dikkati çekti.

TESK Kart'ın birçok avantaj sağladığını belirten Palandöken, "TESK Kart aktif kullanıcı sayısı 100 bini geçti. Daha fazla esnafa daha fazla sektörde indirim sağlanması için çalışmalarımız sürüyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu uygulamayla, esnaflara yönelik operatör, giyim, akaryakıt, kargo, konaklama, yazılım, fastfood, eğitim gibi sektörlerde indirim sağlanıyor.