Son Dakika Haberleri: TESK: Kentsel dönüşümde esnaf da düşünülmeli
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TESK: Kentsel dönüşümde esnaf da düşünülmeli

1 saat önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kentsel dönüşümle yeniden yapılacak binalarda esnafın da düşünülmesi gerektiğini belirtti.

TESK: Kentsel dönüşümde esnaf da düşünülmeli, System.String[]

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kentsel dönüşümle yeniden yapılacak binalarda esnafın da düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Bendevi Palandöken, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:50 
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