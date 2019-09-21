TESK: Kentsel dönüşümde esnaf da düşünülmeli
1 saat önce
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kentsel dönüşümle yeniden yapılacak binalarda esnafın da düşünülmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kentsel dönüşümle yeniden yapılacak binalarda esnafın da düşünülmesi gerektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:50
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